應否讓ADHD孩子服藥？SEN媽分析藥物機制副作用 為何用非藥物治療

家長得知孩子有專注力不足（Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD）後，其中一個難題就是決定應否讓孩子接受藥物治療，家長或擔心有副作用，希望用非藥物方式幫助孩子。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie講解ADHD的藥物治療的機制，並分享應如何決定是否讓ADHD孩子用藥物治療。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



ADHD藥物治療機制

Angie當初決定讓兒子接受藥物治療前，做了不少資料搜集。她指出ADHD的藥物治療機制，是幫助改善腦部多巴胺和去甲腎上腺素的不平衡，從而改善患者腦部對衝動、過分好動和專注力的控制。

2種香港常用藥物

香港常用的2種藥物分別為中樞神經刺激劑（Stimulants）、非中樞神經刺激劑（Non-Stimulants），這兩種藥物各有其機制、效用、時效和副作用。家長決定讓孩子食藥與否前，應先尋求醫生的意見，看看小朋友適合那一種藥物，了解可能出現的副作用。從而衡量是否值得嘗試這種藥物，改善孩子的問題。

許多SEN家庭都苦惱應否讓孩子用藥。（photoAC）

擔心副作用 決定用非藥物治療

Minnie當年則是參考旁人的經驗，了解其他人服藥後有沒有改善，有甚麼副作用。她也會問很多老師，學生服藥後表現如何。最後她得知小朋友服藥後有明顯改善，變得比較安靜，但同時也有副作用，小朋友胃口變差，身高也較矮小。Minnie了解到藥物有副作用，而又可以採用非藥物的方式治療後，就決定用不同方法幫助兒子改善。

當時Minnie用了很多時間尋找非藥物的治療方法，例如與兒子做不少運動、治療、感統訓練等等，而這些方法都有很好的成效，兒子不用服藥也能穩定地安坐做事，所以Minnie直到最後也沒有讓兒子服藥。

藥物治療有機會出現副作用。（photoAC）

每個家庭都會採用不同的方法幫助ADHD小朋友，Angie選擇讓兒子接受藥物治療，而Minnie則用非藥物的方法治療。兩種方式各有好處，家長可參考醫生建議，評估哪些方法較適合孩子才作決定。

影片來源：如何決定 讓孩子用藥物治療

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

點擊即看「童SEN同行」