美國9歲神童3年讀完高中將升大學 夢想成為天體物理學家

年僅9歲的美國神童David Balogun 早前取得高中畢業文憑，他只用了不到3年的時間就讀完高中，以GPA4.0的傲人成績畢業。他希望將來能成為天體物理學家，可以研究黑洞、超新星等。現時David的父母正為他物色合適的大學。



9歲的David Balogun與家人住在賓夕法尼亞州（Pennsylvania），David的母親指兒子在一年級時已做過測驗，當時他的數學及英語能力已超越二年級學生的能力，因此母親便提出讓David直接跳級讀三年級。

3年內完成高中學業 望成天體物理學家

後來他更一直進步，於2020年新冠肺炎肆虐前就開始讀高中課程，後來受疫情影響只能在家上網課，不過他仍在短短3年內完成高中學業，他在學期間更專注學習 STEM 知識，希望日後成能一名天體物理學家，研究黑洞和超新星。他已經在社區大學讀完一個學期，接下來希望能找到適合的大學升學。

母親表示其實David只是個9歲的小朋友，他與其他孩子一樣喜歡玩積木，喜歡運動、彈鋼琴、武術等活動，只是他的大腦有能力理解許多同齡孩子難理解的概念，有時更超出父母的理解範圍，他更能與他人深入討論許多重要的理論和想法。

慎重為兒子揀選合適大學

David的父母都有高等學位，但他們也不急於讓兒子投入大學生活。他們打算慎重地為David尋找合適的大學，也為此感到非常煩惱，他們正考慮普林斯頓大學（Princeton University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和哈佛大學（Harvard University），但是David年紀尚小，他們有不少條件需要考慮，例如大學地點，因為他們不想把只有9歲的兒子丟在宿舍，任他獨自生活。

David的父親也擔心兒子會難以融入全是成年人的校園環境，David只是個小孩，他的喜好與成年人不同：「你可以想像一個9歲的孩子獨自在校園裡跑來跑去」。

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