陳葒校長推出兒童長篇小說 彰顯趣味、文學、教育及本土四大特色

香港知名教育家及兒童文學作家陳葒校長廿年磨一劍，繼榮獲第六屆香港中文文學雙年獎（青少年及兒童文學組）冠軍的長篇運動小說《青春出於籃》後，推出逾十六萬八千字的《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》。煌煌巨著，以雙線平行方式講述小鱷魚貝兒和牠的短人護衛——小女孩貝兒的冒險經歷，環保意念貫穿奇情想像，彰顯趣味、文學、教育及本土四大特色，是香港兒童文學界不可多得的本土原創幻想系大長篇。



故事以 2003 年突然在元朗山貝河出現的小鱷魚為靈感，小說分別以就讀小學四年級的貝兒及名字同樣是貝兒的小鱷魚作第一身雙線平行演繹，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的觀念和意識，更帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。

元朗山貝河小鱷魚成小説主角

陳葒校長表示，2003 年正是沙士肆虐之年，那年元朗山貝河突然出現了一隻不明來歷的小鱷魚，為正受沙士疫情所困的香港人帶來不少歡樂，他便決定以這隻流落香港的小鱷魚作為小說主角，寫一本真正的香港長篇兒童小說。「我心目中的『真正』，須至少具備四個條件：趣味、文學、教育和本土。可惜人算不如天算，才寫了開頭的兩三章，就因為擔任了中學的創校校長，再沒有時間靜下心來寫作，只好暫時把這故事放下。」

小説創作歷時多年 陳葒校長：「始於沙士，終於新冠」

2009年夏天，陳葒辭去校長一職，着手創辦支援基層孩子學習的「陳校長免費補習天地（補天）」，工作更加繁重，因此這部小說寫寫停停，進度極為緩慢。如果不是新冠疫情令到公私事務不得不停頓，有機會專心寫作，這部小說的結局恐怕遙遙無期。「始於沙士，終於新冠，這是天意，還是偶然呢？還是如書中的神龜所言，是人類沒有愛惜這個萬物共生共存的地球，沒有仁慈對待地球上一切不同類型生命的必然？」

陳葒校長

小説主角面對重重困難 學習人生總有起跌、得失

此書的總編輯許芷茵女士表示，陳葒校長除了放棄高薪厚職投入補天的慈善工作，他另外一個身份，是傑出的兒童文學作家。一場新冠肺炎，令全球陷入停頓狀態，反而締造了契機，讓陳校長有機會重拾於 2003 年沙士期間已開了個頭寫作的兒童小說，成就了內容豐富、情節精采、創意飛揚、文字出色、吸引人一章又一章讀下去的《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》。「書中的小鱷魚，從一開始便陷於重重困難當中，曾經徬徨，曾經恐懼，曾經絕望。有時以為已陷入絕境，偏偏絕處逢生，有時以為前途一片光明，卻又每每出現意想不到的障礙。」

「人生跟小說有很多類同的地方，總是有起有跌、有得有失、悲喜交集、陰差陽錯，一切順利直達成功固然高興，但事與願違、看似失敗的經歷，卻往往為我們帶來更多學習、歷練及成長。小說早前成書，我們特別挑選新冠疫情逐漸遠去、社會步入復甦的時刻正式推出，正好作為時代的一個印記。」