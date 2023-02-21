麥雅緻回三藩市懷緬原生家庭 感恩父母放手讓自己選擇人生

麥雅緻與張頴康婚後育有3名子女，在夫婦倆的社交平台常見一家人享天倫之樂的溫馨片段。童年居於美國三藩市的麥雅緻早前與丈夫和孩子回到三藩市居所，清理舊物時不禁憶起父母小時對自己無條件的關愛與支持，更放手讓自己選擇人生。麥雅緻稱自己年少懵懂，卻瞬間成爲了三孩之母，一直十分重視家庭教育的她，希望傳承父母的教養哲理，凝聚家庭。



麥雅緻10歲隨家人移民美國三藩市，大學畢業後回香港發展，2012年與演員張頴康結婚，現育有長女「小豆」、二子「小花生」和小兒子「小蛋黃」，組織一家五口幸福家庭。

麥雅緻在社交平台Facebook發文分享早前與張頴康帶同子女到三藩市，回當地居所收拾和清理舊物。事隔四年重返三藩市，麥雅緻坦言所不同的是「我爸爸已經不在了」，這趟行程本來只有麥雅緻與母親同行，但張頴康提議帶同子女認識麥雅緻成長的地方，「也讓他們懷念一下有公公的地方。」

麥雅緻早前與張頴康帶同3名孩子到三藩市，回想起不少珍貴的家庭回憶。（圖片來源：麥雅緻IG）

麥雅緻父母共同目標為教好孩子 放手讓孩子選擇人生

這次回到位於童年成長地三藩市的居所，讓麥雅緻憶起不少童年成長的珍貴片段。她表示，自己成長於充滿愛的原生家庭，雖然父母偶有爭執，但「兩個人嘅共同目標就係教好自己嘅小朋友，希望小朋友有好嘅人生發展。」

當年於80、90年代移民，麥雅緻稱現今移民有點不同，「媽媽喺寒冷天氣巴士站等車去做幾份工，爸爸半年多都搵唔到工又唔敢同家人傾訴」，年少懵懂的她仍然每天懷著開心的心情上學，享受不受排山倒海的功課壓迫的教育。麥雅緻在長大當然知道父母的用心付出，「而佢哋從來冇埋怨同俾壓力我，真正做到放手去俾我選擇人生。」

父親耐性聆聽女兒聲音 成爲榜樣以生命影響生命

麥雅緻充滿愛的原生家庭對新生家庭有正面影響，包括成長背景與自己南轅北轍的丈夫張頴康。「佢見識過我爸爸係點樣愛錫自己個女，以愛去感染人，從來都係唔需要刻意。 」麥雅緻2021年懷有小兒子「小花生」時，父親本打算來港迎接孫子誕生，卻於美國回港隔離期間因突發性腦出血昏迷，最終離開人世。事件為麥雅緻帶來非常沉痛的打擊，因父女關係非常親密，父親對她的影響亦尤其深遠。

麥雅緻說自己眼中的父親一直是一名智者，即使父親踏入年邁之時，受情理之間的問題所困，她仍然非常欣賞和佩服父親的人生哲理。「我喺工作上學業上友誼上遇到乜嘢困難，佢都會俾到好中肯嘅分析見解我」，她讚揚父親一直很有耐性聆聽自己的聲音。雖然父親現已不在人世，但麥雅緻希望將父親的哲理傳承下去，凝聚自己的家庭。