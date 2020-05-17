【執書包】3歲開始學收納！4招成功引導孩子收包包｜焦糖綠玫瑰

孩子的書包裏面大大小小亂放不說，還有一堆貼紙、衛生紙、用完的濕紙巾包裝、橡皮擦脫落的半殘紙套，咦？還有單根黑色小髮夾，鉛筆不放在鉛筆盒裡，一粒半透明已乾涸的小飯粒…我的天，這是什麼情況？怎麼有種依稀看到她爸公事包的感覺？難道這也能遺傳嗎？ 【編按：作者為焦糖綠玫瑰】

我是一個很有收納天賦的標準巨蟹座，甚麼東西都可以收好好、收整齊，每當去超市買菜，就是展現這大絕技的時候，看過的人無不目瞪口呆，可偏偏生了一位東西隨意塞進去就當成放好的牡羊女兒，每當我望向她的書櫃跟玩具櫃，都燃起一股無名火，前天我無意間看到她沒關起來的書包……不誇張，真的血壓都高起來了！

我一直相信學習生活技能比課本知識更為緊迫，尤其是孩子還小的時候，不學着好好規劃、整理自己的物品，等惰性養成，就更難改變了，所以雖然當下已經是上學時間，但我還是一邊崩潰、一邊讚嘆「怎麼可以搞成這樣？」堅持教孩子收納，收完再放她去幼稚園上課。

女兒DAHLIA從2歲半開始自己揹背包，裏面會放水壺、衛生紙跟外套，那時我讓她自由發揮，可惜她沒有繼承我的天賦，所以現在得亡羊補牢，然而收納的技巧雖然很多種，但基本都遵循幾個大重點，若是針對像DAHLIA這樣的學前幼童，我們可以從背包、書包這種隨身物品下手！

首先，讓孩子明白，把東西放整齊，揹起來才會舒服，也能放更多物品進去，還避免裡面變成蟲蟲的窩喔！

一、檢視物品

別把書包當萬用包，得按照用途，把不需要的東西拿出來，而且有些孩子不懂得保持物品的清潔跟整齊，家長要替他們補強、教他們如何簡單清潔，像是因為亂塞而折到的簿本，要把它弄平整，或是已經脫皮的橡皮擦，看是用膠帶黏好，還是乾脆利用廢紙做一個新的紙套，這些是父母要在旁邊輔佐的。

二、物品分類

將性質相近、功能相同的物品擺放在一起，像積木跟積木要作夥，玩具車別擠到布偶娃娃的家，如果是整理書包的話，筆類要全收到筆袋內，課本、作業本、家庭聯絡簿等紙本歸同一類。

這邊有個例外，如果孩子有上才藝課，則才藝課使用的物品，可被視為一大類，多拿一個專用袋區隔。

三、開始擺放

尺寸大小：像是簿本書籍這種薄型的物品，我會靠著書包背面平整擺放，放的時候注意大小尺寸排序，大的往後，小的往前。

重物置中：再來是中間靠底部空間，要放最重且形狀平整的物品，通常我會放餐袋。

兩側放瘦長的東西：像水壺、雨傘、鉛筆盒、圓柱形筆袋，記得要平衡重量，放在兩邊好拿的位置，如果書包倒向一邊，就是沒放好。

若書包還有其他單獨的收納空間，可擺放髮圈、哨子、衛生紙、濕紙巾等小物。

外套可以摺好，放在中間重物的上面，或是靠書包外側那面放置。

基本上，重的靠中間底部，輕的往上面跟側邊放，先放重再放輕，並注意擺放的方向一致，奇形怪狀的最後放。

如果是整理書櫃，則可以按照書本用途、大小、顏色來放置。

四、用後歸位

孩子最容易忘記的，就是物品用完要「隨時歸位」，但這點卻是最重要的，我每次看DAHLIA的歸位方式，就是在書包、櫃子找個洞塞進去，實在忍不住想把這孩子也塞回去……這沒有什麼快速練成法，只能靠家長不斷提醒、不斷檢查，並叮嚀孩子歸位才不會損壞或找不到。

綜合以上訣竅，我認為「收納」這門生活學問，最晚3歲就可以開始訓練了，孩子上幼稚園以後，東西越帶越多，要放手讓他們勤練習，當然家長還是要盯啦，不要像我一樣太久沒檢查，一看差點沒暈倒，別忘了，等到孩子真的可以做好收納功夫，父母就要找時機退場，還給孩子自行管理的隱私權喔！

作者簡介:

台灣不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團