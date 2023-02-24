父母期望要求過高 女童出現能力倒退情況 喪失學習和自理能力

心小姐(教育及兒童心理學家)經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名小一女生各方面的能力突然倒退至幼兒程度，喪失了學習和自理能力。父母徬徨失措，希望得知女兒突變成因，於是找心小姐為女兒提供輔導。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



女童突然喪失學習和自理能力

心小姐形容這是一個令人心疼的奇案。Jill，一名小一學生，半年前會講話、學習和寫字，能跟上幼稚園的課程，但現在卻對他人沒有反應，經常無故拍手傻笑，更喪失了許多學習和自理能力。

「我唔知點算呀！點解Jill會變到唔識講嘢，又學唔到嘢㗎？」Jill媽媽的神情十分擔心和徬徨，焦急得好像快要哭出來。媽媽表示女兒的社交溝通表現一直偏弱，不擅用言語表達想法和感受，因此不懂得與同齡小孩相處；她的理解和手肌協調能力亦稍遜色，所以在學習上較為吃力。此外，她對光線特別敏感，尤其抗拒戶外活動。

父母表示女兒於9月升上小一後，表面並沒有問題。但由十月開始突變，她變得沉默寡言，情緒很差，經常哭鬧、丟東西和踢打別人，亦不肯離家上學。縱使父母為Jill停學，她的情況仍沒有改善，更倒退至現狀。

「我同媽媽之前對Jill 嘅學習要求都好高，日日篤住佢溫書同練寫字個幾鐘。」Jill爸爸帶有內疚，「Jill算乖，我哋叫佢做乜都肯做。不過，佢學嘢真係好慢，學極都唔識，我哋就好忟憎，忍唔住成日鬧佢，話佢無用。我承認我哋都幾惡……」

心理學家為女童進行評估 女童心智猶倒退至幼兒程度

心小姐嘗試單獨為Jill 進行評估，安排處於同一房間，卻猶如在兩個世界。她只顧周圍看、周圍摸，叫她的名字也沒有反應。心小姐選擇相對有趣簡單的評估活動，並向她解釋步驟，但她好像聽不明白指令，先是發呆，接着站起來笑，並手舞足蹈的跳了幾下。心小姐見狀立刻改變計劃，把「煮飯仔」玩具攤放桌上，熱情地邀請Jill一起玩。她卻漠視玩具的玩法，只管敲打和搖擺，亦沒看過心小姐一眼。心小姐不敢相信眼前的事實，心裏百感交集。

父母期望要求甚高 女童出現抑鬱及能力倒退

心小姐只好透過觀察和非正式的評估項目、多次訪問父母和老師，以及分析他們填寫的問卷，為Jill現時的能力和需要作一個猜測。

由於個案並不尋常，心小姐與督導和同事進行多番討論，再閱讀相關研究，終於在一個月後有信心作推斷：Jill自小有輕微的自閉症及言語障礙。她在學習、社交溝通、感官處理和適應轉變上有困難。然而，她服從性高，但不懂得表達需求和情緒，所以問題未被察覺或獲得支援。升讀小一時，她出現嚴重的環境適應困難，接受不了校舍、課程和老師同時改變，亦被同學孤立。她盡力應付艱難的課業，卻因達不到父母的要求而被責罵。由於壓力過大，她出現抑鬱及能力顯著倒退(Age regression)的情況，心智彷彿由六歲變回兩三歲。

父母的管教和關愛可改善兒童倒退行為

心小姐向父母解釋兒童出現倒退行為的成因，一般個案在得到關愛和有效的支援後，能慢慢自癒和恢復正常：

1. 渴求關愛或缺乏安全感

2. 環境或家庭突變

3. 承受過多壓力或創傷

Jill媽媽潸然淚下，「咁我哋依家應該點支援佢？」爸爸低著頭問。「小朋友嘅情感就好似樂團嘅指揮，佢嘅角色非常重要，可以協調小朋友運用同發展各方面嘅能力。 依家我哋要先放低學習上嘅目標，專注滿足Jill嘅情感需要，幫佢重建對家庭同學校嘅安全感，先有機會令佢儘快復原！」心小姐殷切地回應。

心小姐衷心希望能提升Jill爸媽對女兒的了解及關顧能力，令她早日復原。心小姐向其父母建議能改善日常管教和親子溝通的方法，亦請他們考慮尋求更多專業支援，如精神科醫生、家庭輔導、或DIR模式治療（針對兒童建立關係和情感互動的治療）。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為 『「點解佢會變到唔識講嘢？」小學生能力倒退成幼兒』】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。

註冊教育及兒童心理學家心小姐

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