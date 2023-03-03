童裝開倉｜直擊日本西松屋開倉：日本直送新款 最平$38.5有交易

期待已久的櫻の大開倉於本周六（3月4日）開始，一連8日於「萌 B殿堂」於紅磡過萬呎倉庫舉行，這次服飾焦點是日本直送新款、可愛服飾最平低至$38.5有交易！過萬呎場地空間感廣闊，各式各樣西松屋童裝男女禮服、睡衣、連身衫褲、卡通服飾、

、外套、家居服、孕婦裝，尺寸齊全並擁有50cm-160cm厚款、簿款。



是時候轉季了！期待已久的櫻の大開倉一連8日在紅磡過萬呎倉庫舉行，齊集多款童裝服飾，多買多送，買滿6件再送1件，最平低至$38.5有交易！同場更設有嬰兒食用品、嬰幼兒用品及多款益智遊戲，小朋友定必開心萬分。

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可愛禮服



家居服



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可愛服飾



嬰幼兒產品及益智玩具



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【萌B殿堂紅磡大開倉】詳細資料：

開放日期：2023年3月4日（六）- 3月11日（六）

地址：紅磡祟平街2號富德中心208室 （近海逸豪園）

開放時間：10:00am - 7:00pm

衣物尺寸 : 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160cm

衣服價錢 : 全場$59/件，買5件衣服起 $50/件，買10件衣服起 $45/件 (買滿6件會再送1件) ，低至$38.5/件