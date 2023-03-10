走佬袋清單2023｜走佬袋20件物品必備清單 公立醫院篇

「走佬袋」要甚麼時候準備？一般建議孕婦在預產期前一個月準備走佬袋，以備要隨時入院生產。不少孕婦也會疑惑，到底走佬袋內必備甚麼物品？原來公立與私家醫院需要準備的東西都有不同。即看內文了解公立醫院走佬袋20件必備物品清單，檢查是否已準備妥當，到醫院產子時就放心得多。



「走佬袋」一般會分成產前和產後2個袋，避免產前後手忙腳亂，找不到需要的東西。以下介紹公立醫院20件「走佬袋」必備的重要物品：

（PhotoAC）

孕婦用品

1.準爸媽雙方的身份証明文件

準備本人和配偶的身份証明文件如身份證、護照，入院登記時會使用。

2.銀行卡、現金、八達通卡

用於繳費、購買所需用品，建議適量準備一些現金，八達通可增值港幣約$500-1000。

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3.產前檢查文件

請攜帶產檢報告供醫生參考。

4.手機、平板電腦

用作與他人聯絡、消磨時間。

5.手機充電器、充電線及插頭/流動充電器

一般需要住院2-3天，必須準備充電物品，以免手機沒電。公立醫院有可能不允許孕婦使用插頭充電，以防萬一可以準備流動充電器。

6.防疫用品（口罩、消毒濕紙巾、搓手液）

雖然取消了口罩令，但醫院範圍仍需要佩戴口罩，可帶數個口罩作替換。亦可準備一些消毒濕紙巾或酒精搓手液，在觸碰寶寶前或必要時使用。

7.60 x 90 cm防水床墊（一包/約5-6塊）

在公立醫院分娩，醫院會要求產婦準備一次性防水床墊，以免產前羊水、出血或產後惡露弄髒床單。用後可即棄。

8.產婦衛生巾（約2-3包）

產後陰道會流出惡露，使用專為產婦而設衛生巾，避免弄髒衣物或床單。分為有扣式和黏貼式，視乎醫院護士慣用哪一款，建議準備2-3包。

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9.產婦網褲（一包）

可代替一般內褲，配合產婦衛生巾使用。網褲彈性較大，通風也較好，不會壓迫或焗住傷口。

10.女性專用濕廁紙（一至兩包）

可仔細清潔陰部或肛門，避免傷口受感染，用後可直接沖進廁所。

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11.沖洗瓶（一個，順產媽媽用）

順產媽媽必備，用於清潔下體傷口，以免受到感染。

12.個人護膚、清潔用品（兩至三天份量）

因醫院一直開著冷氣，可能會較為乾燥，可準備護膚品、潤唇膏等滋潤身體。亦要自行準備牙刷、牙膏、洗頭水等個人衛生用品。

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13.哺乳胸圍（3件）

哺乳胸圍可方便孕婦哺乳，而且無鋼圈設計不會壓迫胸部。

14.眼罩、耳塞

如較難入睡或較容易醒過來，可在睡覺時使用眼罩或耳塞，保持良好的睡眠。

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15.耳機

產前後可聽歌、看影片舒緩緊張的心情和消磨時間。

16.防滑拖鞋（一對）

可準備防滑家居或浴室拖鞋方便在醫院/浴室出入。

17.保溫杯（500ml或以上）

媽媽產後宜多喝暖水，但醫院護士無法經常幫忙加熱水，所以自備500ml或以上的保溫杯較為方便。

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嬰兒用品

1.嬰兒衣物（兩至三套）

留院期間，公立醫院會提供寶寶的衣服，只需準備寶寶出院時使用的衣物，如包被、 和尚袍、襪、手套等。

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2.嬰兒尿片（一至兩包）

醫院不會提供，需要自己準備，通常一至兩包已經足夠，建議不要使用試用裝，因為不太方便護士使用。

3.嬰兒濕紙巾（一包）

需要自行攜帶，清潔孩子身體時使用，同樣建議不要準備試用裝。

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