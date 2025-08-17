孕婦飲食｜喝咖啡、豉油胎兒會皮膚黑？醫生：又不是在釀造廠發酵

有一名孕婦表示自己的奶奶要她別碰咖啡、醬油，多吃珍珠粉，但這些「寶寶美白偏方」真的有用嗎？



台灣婦產科醫生張瑜芹在Facebook發文回應，許多準媽媽因為不實說法而焦慮，其實根本不需要擔心，寶寶的膚色主要是由基因決定，與飲食無關，吃再多珍珠粉，該白的白，該黑的黑，沒人能改變。

喝咖啡會讓嬰兒變黑？

張瑜芹指出，只要控制每日咖啡因攝取不超過200毫克，對孕婦沒有太大影響。更有研究指出，適量咖啡因還可能幫助預防妊娠糖尿病。她更氣得直呼，「拜託！寶寶在肚子裏又不是泡咖啡浴」。張瑜芹說明喝咖啡導致寶寶變黑，是不存在的。

相關文章：懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K 適量進食有益胎兒 惟要注意2件事

+ 11

吃醬油會讓嬰兒膚色變深？

對於「醬油讓寶寶變黑」的說法，張瑜芹強調這毫無科學根據。她表示，醬油中的鐵質和蛋白質對孕婦反而有益，但建議選擇低鈉版本。她直言，「寶寶又不是在釀造廠發酵。」張瑜芹說明膚色這種事還是看基因安排，跟醬油沒半毛錢關係。

吃珍珠粉能讓嬰兒皮膚變白？

張瑜芹反駁此說法，指出珍珠粉並無「美白寶寶」功效。她強調「要真有這麼神奇，醫美診所和保養品公司早就倒閉了。寶寶的膚色是基因決定的，你吃再多珍珠粉，該白的白，該黑的黑，沒人能改變。」

張瑜芹也給予正確的孕期照護觀念：

．均衡飲食：葉酸、鈣質、DHA，補充這些才是重點。

．適量運動：保持好心情，對孕媽咪和寶寶都有好處！

．定期產檢：確保寶寶健康成長，比什麼「偏方」重要100倍！



【延伸閱讀，更多使用懷孕後建議】



懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？ 準媽媽別被這8個迷思誤導

+ 18

車厘子屬溫熱性水果 孕婦貧血女士食可補充鐵質 4類人不建議多吃

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：懷孕喝咖啡醬油嬰兒會變黑？吃珍珠粉真的能變白？婦產科醫師解答】