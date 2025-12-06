懷孕｜孕婦有泡尿是腎臟出毛病？醫生教你判斷「蛋白尿」異常狀況

對孕婦來說，若出現疑似蛋白尿的狀況，就要注意身體其他變化，必要時，甚至須接受相關治療，以免影響母體與胎兒的健康。



一般而言，健康成人每天平均排尿量約1,200～1,500ml，若當天攝取較多水分，也可能高達3,000～4,000ml。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主診醫生黃彥華表示，尿液是人體的代謝物之一，幾乎能忠實反映體內的許多狀況，因此常被做為診斷的參考依據。

尿液狀態 VS. 身體變化

尿液的主要成分為水和其他代謝物質，正常健康狀況下，水分的比例最高，並無異味。若其他代謝物質較高，會促使尿液的味道、顏色、部分檢測數值異常，經醫生評估，必要時可能須進一步的深入檢查，甚至接受治療；以下針對幾種常見檢視項目說明。

顏色

尿液顏色容易因食物（如紅色火龍果）、藥物、疾病所影響，故透過不同的顏色，可初步觀察出當時身體狀況。健康的尿液顏色應接近淡黃色或琥珀色，若是其他顏色則須多加留意，如：深紅色尿可能與糖尿病有關、黃褐或褐色與黃疸有關、橘紅或橘褐可能是藥物影響（uroprin，治療頻尿）等等。

濁度

健康的尿液呈透明清澈狀，幾乎無沉澱物。若尿液混濁，常見原因可能有二：尿道口和生殖道的黏液影響、磷酸鹽或尿酸鹽的結晶沉澱。另外，如腎臟有異常，也可能會出現尿液混濁及泡泡尿的狀況（即蛋白尿）。

pH值

健康尿液的正常pH值約在4.5～8之間，但可能因為食物、藥物而影響酸鹼性。以食物種類為例，常吃肉類及高蛋白食物、藥物或抗生素者，尿液偏酸性；常吃蔬果、素食者，尿液偏鹼性。黃彥華醫生補充，中醫觀點認為人體的酸鹼值對生男生女有影響，其酸鹼值就與上述狀況有關。

蛋白質

健康狀態下，經由腎臟所過濾出的尿液，只會出現極少量的蛋白質；因此，若尿液內含過量或異常的蛋白質，即為「蛋白尿」，代表腎臟有病變的可能，需要進一步的檢查與治療。

葡萄糖

黃彥華醫生表示，每100ml的健康尿液，內含葡萄糖濃度約為220mg。然而，若血糖量超過標準值（每100ml超過180mg），進而會使葡萄糖出現在尿液；嚴重者甚至可能罹患糖尿病、內分泌失調等等病症。

酮體

若人體內醣類代謝有障礙（如酮酸中毒），會優先分解脂肪做為能量來源，而過多的脂肪不完全分解就會形成「酮體」；酮體是由乙醯乙酸、丙酮和羥丁酸所組成。健康尿液僅含極少量的酮體，如果酮體過多，則可能使尿液出現水果芬芳味或焦糖味。他補充，孕婦體內的酮體狀況，也常做為診斷其是否罹患妊娠劇吐症的指標之一。

膽紅素＆尿膽素原

健康尿液中，膽紅素和尿膽素原的含量都很少。一般來說，若膽紅素量偏高，代表有阻塞性黃疸或肝臟問題；而尿膽素原量過高者，則可能有溶血性黃疸、急性肝炎、肝硬化等病症。

潛血反應

如尿液經由潛血測試，檢測出陽性反應，則代表可能內含血尿、血色素或肌紅蛋白等成分，甚至有腎結石、腎絲球腎炎、腎臟或泌尿道感染、腫瘤等病症。

導致蛋白尿的3個原因

黃彥華醫生表示，若成人一天排出的尿液中，內含超過150mg的蛋白質，即是有「蛋白尿」狀況。臨床上，導致蛋白尿的原因可從三方面（暫時性或機能性、持續性、姿勢性）來看。

成因1. 暫時性（或機能性）

此原因造成的蛋白尿僅是偶爾、短暫發生，屬於「良性」，大部分與腎臟問題無關。舉例來說，當人體處在發燒、激烈運動、情緒壓力大、脫水、氣候太冷或高熱、服用止痛藥、急性疾病、血壓升高、泌尿系統感染（尿道炎、膀胱炎或腎盂腎炎）等情形，都可能出現暫時性蛋白尿；但只要控制住上述狀況，使身體回復穩定的健康狀態，蛋白尿通常會消失。

然而，對孕婦來說，除了上述原因，如罹患子癇症或子癇前症，也會產生蛋白尿。因此，黃彥華醫生特別提醒，「若懷孕期間出現疑似蛋白尿情形，在確定是否為暫時性狀態前，應主動諮詢醫生，並進一步檢查和診斷原因，以確保母胎健康。」

成因2. 持續性

持續性的蛋白尿多屬於「病理性」，與腎臟病變（腎小球或腎小管發生不可逆的破壞）密切相關。黃彥華醫生說明，腎小球疾病是造成蛋白尿的最常見原因，可分為兩種：原發性（急性或慢性腎小球腎炎）和繼發性（其他身體病症引起，如狼瘡性腎病變、糖尿病腎病變、高血壓腎病變）。而腎小管疾病是引發蛋白尿的少數起因，主要為腎小管對於尿液中蛋白「再吸收不良」狀況所致。

成因3. 姿勢性

此種蛋白尿偶爾才會發生，顧名思義，「與身體姿勢的改變相關」；有時候只在站立時才會出現，因此又被稱為「站立性蛋白尿」。

黃彥華醫生表示，姿勢性蛋白尿容易好發於年輕人，可能早上剛起床沒有蛋白尿，但身體經歷一段時間的走路、站立、劇烈運動、前屈等動作後而出現蛋白尿；但若更改姿勢為平躺，不久後便會消失。

孕婦注意！與蛋白尿相關的病症

黃彥華醫生表示，一旦孕婦出現蛋白尿的狀況，將可能誘發許多疾病。因此，醫生會建議有蛋白尿的孕婦接受「深入檢查」，甚至需要「儘快治療」，以避免危及母體和胎兒的健康與性命。

1. 浮腫

雖然懷孕後期的女性大多會出現水腫徵狀，但通常集中在下半身（尤其小腿處）；因此，若幾乎全身水腫，且難以消退，代表可能有蛋白尿症狀。

特徵：平躺休息6～8小時後，若浮腫仍未消退，應儘快就醫。

2. 妊娠高血壓

孕前沒有高血壓病史，懷孕期間（約20週後）才出現高血壓症狀，即是「妊娠高血壓」。一般來說，此類患者只有血壓升高，並無合併蛋白尿和水腫，因此產後就會回復正常；但若血壓無法穩定控制，則不排除同時有蛋白尿的可能性。

特徵：懷孕期間，收縮壓高於140mmHg或舒張壓高於90mmHg。

3. 子癇前症

當孕婦罹患高血壓，同時合併蛋白尿和全身性浮腫，即代表罹患「子癇前症」；除此之外，孕婦還會出現噁心嘔吐、頭痛、視力模糊、尿液量減少等等症狀。

子癇前症不但影響母體（早產），還會危及胎兒發展（生長遲滯），甚至對雙方性命造成威脅。因此，若孕婦不幸罹患嚴重的子癇前症，可能需要提早生產，甚至必須中止妊娠。

特徵：高血壓、蛋白尿和全身性浮腫等症狀同時出現；或合併痙攣症狀，即是「子癇症」。

定期產檢掌握尿蛋白量

黃彥華醫生表示，只要孕婦定期產檢，就一定會接受例行性檢查（包含：問診、體重、血壓、尿液），進而可觀察外觀是否異常浮腫，以及血壓與血糖數值、尿中蛋白量等。

一般會透過「試紙」檢驗尿液，且最好是採用「早上起床第一次排出的尿液」。他說明，若試紙檢驗出孕婦尿液含微量蛋白（10～20mg/dl以上），即可判讀為蛋白尿；之後，建議隔週或兩星期後複診，以確認是否須接受進一步治療。

血壓變化很重要

然而，「若經檢測，發現孕婦出現蛋白尿，還需同時關注血壓變化，以及是否出現噁心嘔吐、右上腹痛、頭痛等症狀」。經醫生評估，如果孕婦病況不佳，醫生會立即給予其「降血壓藥物」治療，同時進行抽血檢查（血小板、肝功能、腎功能等），密切監控，以預防妊娠高血壓、子癇前症或子癇症的發生。

預防蛋白尿小提醒

他另建議，「適度運動」讓孕婦放鬆身心，有助於血壓的穩定；而「均衡營養」是孕期重要飲食準則，尤其應「適量補充蛋白質」、「少鹽」，有助於減少水腫和蛋白尿的情形。最重要的是「定期產檢」，才能讓醫生完整掌握孕婦和胎兒的狀態，避免疾病上身。

