生性兒子稱手上iPhone 5s仍可用　婉拒收新禮物　爸爸決定再獎他

撰文：聯合新聞網
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近日有一名單親父親發文表示，15歲的兒子向來成績優異、平時乖巧懂事，原本使用iPhone 5s，卻總是告訴爸爸「手機還能用，還不需要換」，因此想獎勵一台iPhone 14 Pro Max作為生日禮物。

對此許多網友感動表示「暖心的爸爸，懂事的兒子」，不過也有人不認同送高價手機，引起網民討論。

有這樣懂得想的孩子，想必這爸爸的教育方法也不錯！（按圖了解）

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有一名單親爸爸在Dcard發文表示，本身家境不錯，成績優異的兒子目前中三，原本使用iPhone 5s，一年前曾詢問他要不要換手機，兒子總是表示「手機還能用，還不需要換」，讓事主欣慰兒子的懂事，知道體諒父親工作的辛苦。因此，事主打算在兒子15歲生日這天送他iPhone 14 Pro Max，並對他說「兒子你真的很懂事，知道讀書是唯一能翻身的機會，我想獎勵你一台新手機，繼續努力向上吧」。

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許多網民紛紛感動表示：

．「孩子惜福不捨換手機，爸爸藉機送本來就會給他的禮物，也勉勵繼續努力學習，這孩子一定也懂爸爸的用心」
．「暖心的爸爸，跟懂事的兒子」
．「祝福你，感覺教育的很好，孩子很懂事」
．「有這麼優秀又懂事的兒子真的替你感到欣慰」

不過也有人認為：

．「不認同送高價手機」
．「15歲拿Pro Max幹嘛？」

更建議：

．「等他考上（高中）再送他，認真的」
．「會自律的小孩送手機還是會自律，但是五月就會考了，建議爸爸可以會考完當天再送出去」

還有人提醒：

．「在校自己要保管好，以免貴重物品遺失、受損喔」
．「可能帶去學校被嫉妒，引來不必要的麻煩（如偷竊或摔壞）」

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