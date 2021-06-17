浴室｜善用風扇、抽濕機保持乾爽　這用品長期存放定易滋生細菌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 12:00

居家防疫期間，家裏的環境清消不可馬虎，尤其浴室是家中最容易滋生細菌、長霉的地方，更需徹底清潔。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在「元氣網」傳授「浴室清潔作法」，強調浴室一定要保持乾燥，建議不要在浴室掛毛巾、沖馬桶時蓋上馬桶蓋再沖水、要打開窗戶通風，也可在浴室門口放置抽濕機進行抽濕。

按圖即學浴室清潔大法！！！

家中的浴室是容易潮濕發霉的地方，譚敦慈表示，常見許多人有一個不太好的習慣，就是喜歡把洗臉、洗澡的毛巾掛在浴室裏面，其實那些濕的毛巾掛在裏面，很容易長菌。

在譚敦慈家的浴室裏，是沒有掛任何毛巾的，只會掛一條擦手巾，但每天會換掉擦手巾清洗。她說，她家的人都是用完毛巾後就直接丟到洗衣籃裏，再拿去清洗，因為不在浴室掛毛巾，所以浴室就會保持乾燥。

譚敦慈提醒，浴室平時要打開窗戶通風，更要記得如廁後沖馬桶時，一定要蓋上馬桶蓋再沖水，這樣水花才不會四濺，浴室比較乾淨，也不會有異味。

在夏天時，可能會缺水或有颱風會停水，譚敦慈指出，若儲存飲用水，一定要蓋上蓋子；若是清潔的用水，也不要直接舀水沖馬桶，這樣非常不衛生，水很容易噴出來，建議應先把馬桶蓋蓋起來，然後再把水加在水箱裏面。

此外，保持浴室乾燥方法，譚敦慈認為，除了開窗通風外，可以在洗完澡後用電風扇或抽風機來吹乾地面通風，也可以像她家一樣，在浴室門口放置一台抽濕機進行抽濕，隨時保持乾燥，避免黴菌滋生。

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