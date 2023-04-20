爸爸各種方法望成為兒子好友 兒子拒視像通話因無法進行突然對話

心小姐(教育及兒童心理學家)經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名有社交溝通障礙的男孩，不懂得言語表達，難以和家人展開和保持對話，於是心小姐為男生提供輔導。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



男孩表示喜歡爸爸與相處 更視為偶像

就讀高小的Kyle是一位獨生子，性格內向，有社交溝通障礙，平日不怎麼說話。經多次訓練後，心小姐終於與他建立關係，他分享的話也越來越多。

有一次心小姐與Kyle聊起父母，他立刻表示爸爸是其偶像，更想上網找爸爸的資料讓心小姐看。他喜歡與爸爸相處，可是新冠疫情使爸爸長期留在外地工作，幾個月才能回港一次。由於Kyle是一個長期訓練的個案，心小姐會定期邀請父母面談作檢討。縱使Kyle爸爸工作十分忙碌，在外地又有時差，他仍會作特別安排，每次準時透過網上視像通話出席。

爸爸向兒子坦露心聲 兒子卻不為所動

這次會面中，Kyle和媽媽坐在心小姐附近，爸爸則在電腦屏幕中。她們討論了Kyle的近況、進步、以及之後訓練的方向。爸媽在過程中不時鼓勵和讚賞兒子的努力。心小姐表示，很少父母會在她面前主動表達對子女的欣賞與支持。其中爸爸的一番話更是讓心小姐印象深刻…

他誠懇的對兒子說：「我一直都欣賞你沉穩內斂，富觀察力嘅個人特質。聽到你肯係社交方面作新嘗試，我真係為你開心同驕傲。雖然爸爸唔係香港，但係我真係好想可以同Kyle你多啲溝通，成為你最好嘅朋友、導師、同資源！」

當時心小姐除了感動，也很感恩Kyle有這般正面和開明的家長。然而，當我轉頭看Kyle時，他卻一言不發，木無表情。

爸爸希望以各種方法展開對話

爸爸接著禮貌地問心小姐：「我有一個小小嘅請求… 我一有時間就會用視像通話同Kyle傾計，但係佢好似有啲抗拒，成日唔出聲，好快就收線。我明白Kyle可能有佢鐘意嘅溝通方法，我好樂意配合，可以係電話、e-mail、甚至書信。請問你可唔可以幫我了解吓Kyle嘅偏好？」

心小姐轉頭問Kyle的意願， 他仍是沒有表情，但有輕輕地點頭。心小姐便答應爸爸。

兒子無法進行突如其來的溝通

下次面見時，心小姐問Kyle對與爸爸視像通話的看法。他吞吞吐吐的說：「我都想同阿爸傾計…… 但係每次視像都係阿媽突然將個電話遞俾我….. 嗰吓我唔知講乜，氣氛好尷尬，所以淨係傾到幾分鐘……」

對社交溝通能力稍遜的孩子來說，要進行突如其來或較長的對話確實有難度，有時更會引起焦慮。如果能建議流程和題目，讓他們有時間預先思考、組織、或練習，一般有助他們表達自己。

為父子們制定聊天方式計劃 構建溝通橋樑

因此，心小姐一題一題，慢慢的問Kyle希望與爸爸溝通的方式，最終的發現如下：

日期：定期約每十天聊一次

時間：晚上8時（晚飯後比較空閒）

內容：Kyle分享學校情況約20分鐘，爸爸分享他的生活和工作情況約10分鐘

（原來Kyle有很多話想跟爸爸說，同時也想了解爸爸更多）

心小姐一邊引導Kyle，一邊把點子寫在紙上。在他的同意下，我們臨走前與媽媽分享計劃，並請她把紙上的內容轉達給爸爸。媽媽笑逐顏開，連聲表達感謝：「呢張紙真係好重要，我要即刻同爸爸分享，佢知道之後一定會好開心。」

感恩有機會為Kyle和他爸爸做一道溝通的橋樑，連接這對互相關愛的父子的心。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為 「『爸爸想做你最好嘅朋友』抗拒視像通話的兒子？」】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。