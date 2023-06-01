SEN｜父母向女兒隱瞞患有ADHD 女兒接受校本SEN訓練感難堪

心小姐(教育及兒童心理學家)經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名遲被發現有ADHD的中三女學生突然變得無心溫習，媽媽希望了解箇中原因，於是找心小姐為女兒提供輔導。

（資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家）



臨近考試女兒突然無心學習

Giselle，是家中的獨生女，亦是一名遲被發現有ADHD的中三學生。她幾個月前開始服用精神科藥物及接受心小姐的輔導。由於她數次臨時更改預約，心小姐只能斷斷續續的接見她。

兩個月沒見，媽媽說女兒快要考試，但學習動機薄弱，而且好像越來越沒心機溫習，希望透過輔導了解箇中原因。

學校老師告知女兒學習上有問題 令她失去信心

Giselle看起來有些不妥，捲縮在沙發的一旁垂頭喪氣。心小姐與她閒聊幾句後，查詢其準備考試的情況。

「我咁蠢，溫唔溫咪差唔多…」她低頭沈默半响後說。

心小姐聽得出這不是戲話，說話聲線堅定、傷感，亦透出一絲無力感，她對Giselle的自我評價有點錯愕。她雖然有注意力不足的問題，但在小學時成績曾名列前茅，在智力方面應該是沒有問題的。

「點解你覺得自己蠢嘅？」心小姐把猜測和批判留在心裏，因為想先聽Giselle的想法。

「學校支援老師話俾我聽我㗎！」她嘆了口氣。

「你講多啲俾我聽？」心小姐儘量壓制震驚的情緒，關切地請她解釋。

「我唔知自己今年幾時被人評估咗，之後阿媽無同我講過，就話咗結果俾學校知！哩個學期老師無端端開始上堂嗰時抽我出黎做個別訓練。我問點解，老師就話因為我蠢，係學習上有問題！」她開始表現不忿。

支援訓練影響女兒學習進度 對母親失去信任

Giselle說訓練不但幫不上忙，更帶來不少煩惱：

- 上課時被抽離導致聽課和做堂課的時間減少，使她不懂得怎樣做功課，並需要更長時間在家自行完成。

- 負責訓練的支援老師（說她學習上有問題的那位）態度欠佳，與Giselle關係緊張，增添她上學的壓力。

- 所有同學都知道她需要個別訓練，讓其感到難堪和自卑。

Giselle 請心小姐爭取取消訓練，她更越說越委屈，熱淚盈眶：「我真係唔明，點解阿媽唔問我，就講我啲嘢俾老師聽… 我覺得阿媽背叛咗我。我以後好難再信佢！」

被蒙在鼓裏和誤解自己能力的Giselle明顯覺得心碎。心小姐嘗試安慰她，並問怎樣做可以讓她心情舒服些。

她想了一想，然後吐出一句：「你可唔可以鬧吓我阿媽？」

「等我同媽媽了解吓。如果佢有處理得唔夠好嘅地方，我幫你話佢。不過如果佢肯改變，我希望你之後考慮原諒佢。」心小姐希望舒緩她的情緒，亦想協助修復母女關係。她輕輕的點了點頭。

父母為免女兒難過而隱瞞 心理學家建議坦言相對

心小姐邀請媽媽單獨傾談，今年被精神科醫生評定女兒有ADHD和輕度抑鬱，並未做過智力評估。父母怕女兒知道結果會難過，所以只告訴老師並向女兒隱瞞，更稱這些藥物是維他命丸。

聽過女兒心底話後，媽媽一臉愧疚，同時認為校本支援的安排有問題，對老師的話亦非常失望。她答應會暫停個別訓練，並立刻與學校商討更合宜的支援模式。

心小姐建議媽媽對女兒坦白，輔助她準確地了解自己的狀況，以及讓她參與制定校內外支援的過程。媽媽一一同意，也約好下次由心小姐向女兒解釋診斷結果。

坦誠相處或有助SEN學生發展

向子女隱瞞他們的特殊教育需要（SEN）或情緒問題，有機會構成誤會、負面情緒和影響、甚至破壞親子關係。相反，合宜和及時的解釋則有利孩子發展。

家長和老師們應多尊重和聆聽SEN學生的想法和感受，與他們共同制定真的能幫助他們的支援計劃！

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為​「我覺得阿媽背叛咗我」讓學生難堪的校本SEN訓練】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。

註冊教育及兒童心理學家心小姐

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