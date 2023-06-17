孩子睡覺有鼻鼾 中醫推薦日常調理方法 附香囊、按摩、食療做法

小朋友有鼻鼾問題，可能是患了睡眠窒息症。睡眠窒息症對孩子日常生活影響很大，除了會減低睡眠質素，還可能因睡眠不足而導致情緒不穩和影響學業。中醫分享小朋友鼻鼾問題的日常調補方法，並分享了製作香囊、浸腳、按摩和食療等方法來治療孩子鼻鼾問題。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫爸爸認為調理兒童鼻鼾需要從生活小細節入手。他建議孩子應該戒口，零食、味精、油膩、生冷、味濃等食物應該減少進食。中醫也認為早餐吃粥比喝牛奶健康。除了飲食方面，也應該保持有規律的運動，如游泳等，並讓孩子遠離二手煙，因二手煙對健康的影響極深遠。在睡眠用品方面，建議不要讓孩子使用太高的枕頭，側睡也有效減少鼻鼾，可以在背部放置柔軟的物品，防止孩子仰睡。

（PhotoAC）

除了日常生活中的調理，中醫爸爸還推薦了其他實用方法減少鼻鼾問題：

（一）製作香囊



材料：

蒼耳子（炒）

鵝不食草

白芷

薄荷

薰衣草

（以上材料各等份）

用法：

1. 用透氣的袋子裝好，放在床頭。

2. 睡前先用風筒稍吹熱，令內容物更易揮發。

（二）浸腳、熱敷和按摩，紓緩鼻鼾穴位



在睡前浸腳有助血氣運行，減少鼻鼾；熱敷和按摩印堂穴、迎香穴和大椎穴 ，足三里，豐隆穴，四神聰，5-6 分鐘，可通肺脾之氣，堅持每天為小孩做，可減少鼻鼾發生頻率。

（三）食療



材料：

黨參（3歲以下選用太子參） 30g

薏苡仁 30g

陳皮 一角

紫准山 50g

瘦肉 300g

做法：

以清水4-5碗煎至1碗，調味後即可飲用，可長期服用。

功效：

健脾、補氣、祛濕，可紓緩氣道的痰濕瘀阻，對減輕鼻鼾聲有幫助。

中醫爸爸提醒，如果小朋友鼻鼾情況嚴重，應儘早帶小朋友與中醫面診。

（PhotoAC）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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