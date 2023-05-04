護照續期｜港媽分享兒童特區護照網上續期攻略簡單DIY退地證件相

不少國家已全面開關，相信家長都迫不及待想帶同小朋友來個親子旅行！不過暌違3年，許多小朋友的護照都已經過期。有港媽分享了低成本製作退地證件相的教學，以及兒童特區護照網上續期攻略，家長可以參考！



製作退地證件相

1.下載「美圖秀秀」應用程式

2.於「圖片美化」的介面中匯入相片

3.選擇「去背」，接著選「背景更換」，「顏色」選白色，完成後按剔號

4.按「編輯」，然後用「4:3」框選擇至需要的比例

5.「儲存」

小貼士：如果覺得相片太暗，可於「調色」內調較。

兒童特區護照網上續期

網上申請



兒童特區護照續期有3種申請方法，包括親身遞交、親臨申請證件服務站（身高最少1.25）、網上申請或郵遞 / 投遞。不過如果想親身申請的話，大部分日期都已額滿，急著用護照的話就不適用了，因此我們選擇了網上申請。

👉🏻👉🏻網上申請連結👈🏻👈🏻

差不多每次按進連結時都要排隊，我試過最長需要等整整一小時，所以最後選擇在早上八時多進入網站，結果不用十分鐘就進入了相關網頁。進到版面後要填寫個人資料，如果小朋友的身份證沒有相片，家長就記得要準備學生手冊及證件相電子檔。

網上申請的其中一個好處就是毋須額外花錢拍證件相，只要幫小朋友在家中的白色牆前拍照，之後再用程式將背景退地成白色就已經可以。

填妥資料並上載所需文件、相片後，就可以網上付款，付款成功後會有申請號碼，整個申請過程不到10分鐘。我大約於申請完畢後的第四個工作天就收到領取通知電郵，效率蠻高的。

（相片獲四月媽媽手記授權轉載）

領取特區護照



家長收到領取通知書後，就可以按照通知書中的日期取證。如果不急的話，可以先在網上預約取證日期，應該能縮短現場等候時間，不過最近預約期容易額滿，所以最後我就選擇了walk-in。因為申請證件時小朋友不用出現，所以領證時家長就要陪同小朋友親身到現場。

所需文件（正本）：

1.小朋友的舊護照

2.小朋友的身份證

3.小朋友的學生手冊（如果小朋友的身份證沒有相才需要帶）

4.家長的身份證

如果想walk-in取證，只需要到已選擇的辦事處並於辦公時間內領籌。我取證那天是星期六，所以辦事處擠得水洩不通。籌號上寫有大約辦理時間，我當日領取的籌號是八百多，我於早上11時30分取籌，大約辦理時間是1.5小時至2小時。家長可透過籌上的QR code查看叫到甚麼號碼，不過我當時未能使用此功能。後來我於下午1時多回去，發現只叫到四百多號，最後我大約等到下午3時才能領證，等於足足花了3個小時多！但是一般取證過程基本上5分鐘就完成。

資料及相片獲四月媽媽手記授權轉載

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