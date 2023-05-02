生活壓力影響心理及生理健康 練習呼吸助身體釋放壓力及幫助入眠

現今社會的生活節奏急速，每個人都有著不同的角色與任務，你可能是一位媽媽、女兒、妻子、員工、上司等等角色，每個角色都帶來各種的生活壓力。壓力除了影響精神健康，更會影響著身體多個系統，繼而引發多種症狀，例如心悸、冒汗、口乾、氣促、煩躁不安、容易放大負面情緒等等。註冊物理治療師吳倩儀Jadee教大家練習呼吸，讓大家學會幫助身體釋放壓力。



壓力隨時影響心理及生理健康 需透過呼吸法來釋放身體壓力

壓力影響著心理和生理健康，嚴重的話甚至會降低生活質量。當感到精神壓力大，經常性地感到煩躁和低落，思想偏向負面，你的身體可能正承受著一定程度的壓力，需要努力地調節。透過簡單呼吸法有助處理身體處理壓力問題並放鬆身體，從而幫助睡眠、更易入睡。

呼吸法練習



在開始呼吸練習前，可以先找一個舒服的坐姿。你可以選擇坐在椅子上、地上甚至床上，令自己能夠安定舒服的靜下來。你還需要一個比較安靜的環境，減少思緒因為噪音而受到影響。如果家中沒有安靜的角落，可以戴上耳機，播放一些輕柔的音樂以協助練習進行。準備好後，便可以開始透過鼻孔吸氣，感受肋骨向上向外擴張，肚皮漲起，停留三秒。然後感覺肚皮和肋骨放鬆，讓氣自然經鼻孔排出，不用刻意用力吐氣。重複三至四次，直至感覺身體開始安定。

這時可以開始從頭頂到腳趾慢慢從上而下地放鬆，在吸氣時將意識帶到頭頂，並感覺在呼氣時放鬆，再慢慢將意識順序帶到眼窩、牙齩、肩膀、肋骨、盆骨、大腿、小腿最後到腳趾，利用呼氣的感覺慢慢放鬆，感覺身體慢慢向地上沉。根據上述次序，慢慢調整適合自己的呼吸節奏，並重覆兩至三次。

當身體承受的壓力過大，便有可能導致肌肉變得繃緊，甚至在睡眠期間亦難以放鬆身體和心情，導致睡醒後仍感覺渾身疲憊和痠痛。如果出現這種情況，簡單的呼吸運動便未必可以有效幫助我們放鬆身體。一些溫和的手法，包括顱底治療可刺激身體的副交感神經系統，令身體可以進入休養的狀態。治療師在進行治療期間會感覺身體不同部分的張力，並針對性地進行舒緩治療。患者在進行治療後應該會更容易進入深層睡眠，而且睡醒後亦不會覺得渾身痠痛。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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