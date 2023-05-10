如何面對更年期時潮熱、情緒波動及失眠問題？營養師教你點食

溫馨的5月到了，先跟全天下的母親說聲您辛苦了。今天要和大家聊一個關於媽媽的話題，就是「更年期」！以前曾聽過一個說法，說當青春期的子女，遇上更年期媽媽，爸爸整天都覺得家裡的氣壓超低，像是颱風過境一樣。看來讓媽媽心情好，全家的氣氛才會跟著好。

本文作者：余朱青營養師



更年期的生理及心理變化

現在的人晚婚晚生育，可能子女還沒成年自己就快邁入更年期了，更年期是女性生理上的一個重要時期，通常在45歲左右開始，持續時間因人而異，數年到十幾年不等。在這個階段，女性身體內分泌激素會發生很大變化，導致出現許多生理和心理上的變化，如熱潮紅、情緒波動、失眠等。

步入更年期宜補充適當營養素 幫助身體舒緩不適

進入更年期時身體會面臨不同的變化，包括荷爾蒙分泌減少、骨質疏鬆、心血管疾病風險增加等。所以適時的補充一些營養素是很重要的。

維生素B6：幫助改善心情和睡眠



食物來源包括雞肉、豬肝、香蕉、馬鈴薯等。

鈣質和維生素D：幫助減輕骨質疏鬆症狀



奶類和乳製品、魚類、豆類、堅果、綠色蔬菜、香菇等是豐富的鈣質和維生素D的食物來源。

大豆異黃酮：緩解更年期的潮熱、汗出、失眠等症狀



大豆異黃酮是植物性雌激素，能夠緩解更年期的潮熱、汗出、失眠等症狀。含有大豆異黃酮的食物包括豆腐、豆漿、黃豆、黑豆、紅豆等。

從日常生活改善更年期症狀



1. 適度增加運動量



2. 盡量避免吃辛辣、刺激性的食物

3. 保持健康的飲食和生活習慣



4. 更年期症候群症狀因人而異，別忘了家人的關心，陪伴及理解也很重要喲！



《本文獲余朱青營養師授權轉載》