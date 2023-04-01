更年期｜中醫角度為腎陰虛　4招紓緩不適　一原因多吃白木耳蓮子

58歲洪太太停經約2年，陸續出現更年期現象，除了典型的潮熱、盜汗等症狀，還有嚴重的陰道乾澀，讓她坐立難安、苦惱不已，醫生施予的塞劑、潤滑液效果短暫，最後尋求中醫調理改善不適，終於順利回歸正常生活。



台北慈濟醫院中醫部醫師許雅婷表示，從中醫角度來看，更年期屬腎陰虛，中醫說的腎，類似西醫的內分泌系統、陰則可解釋成荷爾蒙。

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更年期常見7個症狀

1、潮紅盜汗

2、口乾舌燥

3、心情焦躁

4、全身痠痛

5、淺眠易醒

6、性慾低下

7、陰道乾澀



更年期的女性，因為腎陰虧虛，臟腑得不到滋養，如同不斷空燒的鍋爐，越燒越熱、越燒越乾，而中醫觀念中，肝、心、脾、肺、腎，五臟會交互影響，因此更年期造成的影響相當廣泛，除了潮熱盜汗、口乾舌燥、焦躁易怒、全身痠痛、淺眠易醒，還可能產生性慾低下、陰道乾澀等症狀。

針對洪太太的狀況，許雅婷以「滋陰潤燥」方式治療，服藥一周後效果顯著，再經3個月調理，就不再受私密處乾澀問題所擾。

改善更年期不適的4個方法

1、用知柏地黃丸、何首烏等「滋陰潤燥」藥材調理

2、每日喝體重公斤數的30倍（毫升）的水量

3、可吃白木耳、蓮子、百合等富含膠質的食物

4、按壓三陰交、神門、耳神門等穴位



許雅婷提醒，嚴重陰道乾澀為主述者，建議先至婦產科就診排除細菌感染等問題，再行調理更能對症，也千萬別因乾澀就一直清洗私密處，過度清潔只會加重病症。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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