婦女更年期｜燥熱可以吃什麼？醫生推4膠質食物助緩解更年期不適

更年期女性由於荷爾蒙分泌量急遽減少，經常會出現熱潮紅、失眠、盜汗、燥熱等不適症狀。



醫師表示，這是因為雌激素濃度下降，引發身體裡控制溫度的中樞，對溫度變化較為敏感，進而引發不正常的熱能流失所致。而這種不適症狀，可以透過飲食緩解。

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更年期燥熱建議這樣吃

台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹表示，除了清淡飲食，避免辣椒、刺激性食物、咖啡、茶等，也可多吃含有豐富膠質與黏液的食物，像是：

1. 海帶芽

2. 山藥

3. 白木耳

4. 香菇



味噌、豆腐也有效 蛋白質更不可少

外國研究也發現，經常食用大豆製品，因富含的大豆異黃酮具有類雌激素效用，可以改善更年期臉潮紅症狀。而味噌是經過發酵過的大豆，發酵會讓味噌所含的類黃酮抗氧化能力更強、更有抗發炎作用。台灣台安醫院副院長周輝政表示，除了味噌湯以外，豆腐對更年期或停經婦女更有幫助，因為豆腐不僅含有大豆異黃酮還有鈣，對於需要補充鈣質的更年期和停經婦女更具意義。

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他提醒，喝味噌湯、吃豆腐改善更年期症狀，僅限於輕度症狀的女性。如果有因為停經而出現尿道和陰道萎縮、心血管問題、骨質疏鬆症等重症，還是要尋求醫師協助，選擇適合的雌激素補充療法。張瑜芹建議，更年期女性平常也要多攝取蒸煮肉類，補充中年易損耗的蛋白質。進入更年期之後，要更注意心態調節，找到合適的紓壓方式。

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