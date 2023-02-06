孫慧雪拍片分享治療腺肌症經歷 尋遍醫生無成果 打停經針歷更年期

患有子宮腺肌症的孫慧雪早前在社交平台宣佈自己懷2胎，不少網民和同患有腺肌症的女士都很好奇抗病和懷孕經歷。她日前拍片向大家分享治療經歷，希望以自身經歷去幫助和鼓勵同路人。



經痛異常 用超長衛生巾仍流到整條褲子都是經血

雪雪在片頭先分享自己如何發現自己患有子宮腺肌症。她在2012年開始發現自己經痛問題十分嚴重，本來以為經痛十分普遍，很多人也會有，但從以前來經前2天已經開始痛，再漸漸發展到5天前已開始異常地痛。除了會痛到臉色蒼白，經血量也非常多。「換衛生巾的次數很頻密，也用了41cm超長的衛生巾，經血還是多到流到腳部，整條褲子都是。」她表示當時經常有這些「意外」，令她感到十分尷尬。直到有一天她在雜誌上看到有人分享自己患子宮腺肌症和子宮內膜異位的經歷，發現和自己的症狀很相似，便決定去看醫生。

（圖片來源：Youtube 孫慧雪 Snow Suen）

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吃避孕藥減少疼痛感 發現治標不治本

看醫生照超聲波後，發現雪雪體內有2cm的子宮腺肌瘤，而大部分有腺肌瘤的患者都會同時患有子宮腺肌症和子宮內膜異位問題。腺肌瘤不能割清，做手術切除子宮會失去生育能力，醫生建議雪雪如果想要孩子便要儘快計劃。雪雪當時不想做手術，於是醫生建議吃避孕藥減少疼痛。吃藥後的確減少了疼痛感，但過了約一年後覆診時，發現子宮腺肌瘤已長大成5cm，她才發現這是一個治標不治本的方法。「原來吃避孕藥會增加女性荷爾蒙，荷爾蒙令腺肌瘤快速發大，導致情況惡化。」她繼而尋找其他醫生求診。

（PhotoAC）

發現HIFU治療方法 被醫生告知較適合沒有生育需求、年紀較大的女士

雪雪前後看了十多個醫生，也在網上搜尋了不同資料，最後找到了一篇文章說有HIFU治療這個方法。她隨即找到發表這篇文章的醫生，卻被告知他們已經很久沒有使用HIFU機器治療了。因為HIFU有像燒焊的效果，可能會失去生育能力，所以醫生表示較適合沒有生育需求、年紀較大的女士。

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以下來看看HIFU技術的原理及效果（按圖）：

腺肌瘤、子宮發大 壓住盆骨等其他部位

因為當時沒有其他方法或藥物可以醫治這個病，雪雪便繼續工作、拍劇。直到有一次發現背脊開始疼痛，覺得尾龍骨位置有東西壓著，而且一個月內只有數天不用受經痛的折磨，雪雪覺得十分痛苦，便再度到醫院檢查。「醫生發現腺肌瘤已長到8、9cm，子宮發大到11至13cm（正常是4cm），壓住盆骨等其他部位，經常感覺想上廁所。」她坦言，大家都以為她總是很開心，但其實那段時間自己很抑鬱，覺得沒有治療的方法。

（圖片來源：Facebook Snow Suen 孫慧雪 ）

雪雪透露，有一段時間腺肌瘤長大的速度是一個月大1cm，被醫生告知很難會有小朋友，她當時在醫院崩潰大哭。「我喊到理會唔到有冇其他人望住我，當時好絕望、迷惘。」

醫生建議打停經針 出現各種副作用

她尋遍醫生，最後有一位醫生建議雪雪打停經針，令女性荷爾蒙減到最低，營造一個假的更年期，令腺肌瘤萎縮。雖然停經針最多只能打6個月，但因雪雪當時正在拍劇，所以最終打了7個月。她提醒，打停經針會出現骨質疏鬆的副作用，還需要經歷更年期各種症狀，如：潮熱、出汗、煩躁、失眠，所以不要覺得很輕鬆。因只能打6個月，她建議在最想生寶寶的時候打，把握時機。最後，她在腺肌瘤由8、9cm縮小到2、3cm時，便去打了排卵針，增加懷孕機會。

（PhotoAC）

現時已有新藥令腺肌症症狀消失 腺肌瘤也沒有再發大

在懷有大仔的時候，腺肌瘤長大到5cm，但卻沒有再發大。生完大仔、停止餵人奶後，雪雪再次出現經痛的問題。醫生告訴她此時原來已有新藥可以令腺肌症症狀消失，不用忍受痛苦的同時，也不用再怕腺肌症惡化。她補充，這藥不是對所有人都有效用，所以要聽醫生的意見，堅持治療不放棄，便可能像她一樣成功懷孕。

（圖片來源：Youtube 孫慧雪 Snow Suen）

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容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

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已經罹病的患者，更要注意避免攝取以下食物，以免子宮肌瘤持續惡化（按圖了解👇👇👇）

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