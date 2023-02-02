冇頭髮 扮靚都冇用｜中醫詳解女性更年期脫髮原因 分段治療更有效

潮熱、心悸、骨骼痠痛、失眠及心情低落等更年期症狀已令女性苦不堪言，若再患上更年期脫髮，可謂雪上加霜。有不少在更年期間出現脫髮問題的女性，未意識到脫髮原因，過錯治療黃金期而令情況惡化；或用錯治療方式，令脫髮情況持續，使致自我形象低落，抱憾下半生。

早前讀者陳女士受邀，與我們分享她在面對更年期脫髮時的迷惘、失落，到尋求治療方案的種種故事，期望能助一眾正在，或即將面對更年期脫髮的女性，了解脫髮原因，找到適合自己的治療方案，延續精彩的下半生。

更年期脫髮是不少女性的惡夢，其脫髮原因與體質息息相關。（圖片：Freepik）

年近五十發現脫髮 輾轉之下尋求中醫治療

陳女士是一位「資深」的脫髮患者，此問題已困擾她近八年。正如許多更年期脫髮個案，她在將近五十歲時發現自己出現脫髮問題。「我向來髮量多，從沒想過自己會脫髮，直至我留意到自己的中央髮界比別人闊，闊度超過0.5cm，才開始擔心。」她指此後脫髮情況持續惡化，頭頂的髮量不斷減少，最嚴重時甚至可見頭皮。她初時未知自己出現脫髮的原因，因身邊的女性朋輩暫時未都見有此問題。與朋友相比，自己在更年期開始脫髮，令她自信大減。「一個女人，無論打扮得有多漂亮，化多麼精緻的妝、穿著多麼時尚的衣服，頭髮都是騙不了人！一旦有明顯的脫髮情況，就算有精心打扮過，都起不了任何作用！每個女性都貪靚，我脫髮愈漸嚴重，但原因仍然未明，令我自己當時一直處於低谷，每天自怨自艾。」

陳女士曾在外國大品牌進行生髮療程，可惜進行了四年多都沒有太大成效，於是便轉而尋找中醫的治療。

心急的她，為求令問題盡快得以治癒，不惜工本，選擇了一個外國大品牌的療程，她稱「現在回想，做了四年多，一直在 『燒錢』，雖然療程略有輕微的成效，但進度極慢，整個治療期間，頭皮只有長出丁點的BB毛，沒有起到太大作用。」於是她決心尋求中藥生髮，「其實我一直有在德善進行中醫調理，一次偶然之下得知他們有專治脫髮的療程，有中醫師因應我的體質及病史，為我定制療程，聽起來感覺似乎幾可靠，於是便正式開始療程。」

「其實我自上次在那間外國公司做了那麼多年治療，卻苦無進展後，一開始對德善健髮的治療也沒抱有太多的期望，純粹只是抱著不妨一試的心態。我自己知道，因為我的脫髮問題已經持續了那麼多年，應該很難醫好。」陳女士重提起當時初接觸中醫治療脫髮時，內心的矛盾。「但是，一如我剛才所講，貪靚是女性天性，既然脫髮原因未明，我當時想，或者中醫師會知道我脫髮的原因，所以，我幾番掙扎後，內心仍是抱著期待。」

肝腎不足兼血氣衰弱 為常見更年期女性脫髮原因

問及陳女士的脫髮原因與其他女性的成因有何差異，主診醫師陳通受訪時稱，患者的脫髮原因與女性荷爾蒙有關。由於她早年備孕時，曾有一段時間服用了荷爾蒙藥，影響了體內分泌及血氣，造成當她年屆更年期時，脫髮問題就會出現。」

女性脫髮原因有很多，中醫師指陳女士的情況與服用荷爾蒙藥物衍生的副作用，及更年期出現的脫髮問有關。（圖片：Shutterstock）

陳醫師指出女性脫髮原因眾多，陳女士的個案屬於更年期脫髮，與肝腎功能和荷爾蒙水平有密切關係。他續解釋，中醫有「髮為血之餘，腎其華在髮」之說，頭髮健康與血氣、腎臟功能息息相關；而陳女士的發病年紀恰好介乎肝腎不足和血氣衰弱的更年期，所以才有脫髮現象。

醫師又稱，常言道「坐月坐得好，母親身體好」，坐月的影響也會延續至更年期。陳醫師指出，坐月坐得差，往往是不少女性出現更年期脫髮原因。「坐月的主要作用就是重新提升血氣和肝腎功能。坐月差的話，血氣和肝腎功能都會較弱，自然更容易出現更年期脫髮。」

「更年期脫髮的掉髮量會比其他問題更嚴重，而且發病較急。」他續指，停經會對肝腎功能和血氣有負面影響，所以脫髮量會明顯增多。另外，壓力大、經常熬夜等不良生活習慣也是造成女性脫髮的重要原因，亦會加重更年期脫髮的病情。除了更年期脫髮外，同時也會引起頭髮及頭皮容易出油、乾燥、痕癢、長頭瘡等症狀，甚至斑禿等頭皮疾病。

月子坐得差，是年屆更年期時，女性更容易出現脫髮的原因之一。（圖片：qchicken）

多階段治療 堅持兩年見效 中醫調理改善整體健康

陳女士指「中醫指我因血氣不暢，令頭皮毛囊堵塞情況嚴重，所以髮量變少和頭髮變幼。由於女性脫髮原因和情況不同，治療方案亦會各異。就我的情況而言，治療必須分為三個階段，循序漸進。所以中醫先因應我的病因，幫我調理體質，再做頭皮清潔，以及生髮治療。」

醫師根據陳小姐的情況，首先處理毛囊堵塞問題，使頭髮能吸收營養和藥物，才有助其後的治療發揮作用；治療時也會用中藥外敷，將固體狀的油脂軟化，疏通毛囊，令頭髮粗幼度逐漸有所改善。當毛囊阻塞的情況大有改善後，才能進行生髮治療。陳女士透過生髮儀器配合中藥內外夾擊，相輔相承，並會根據她在不同階段的情況來調整治療方案。

「中醫治療更年期脫髮一般採用中藥，並以內服和外敷兩種方式來增強療效。此外，中醫著重辨證施治，除了考慮女性脫髮原因之外，亦會根據患者的體質用藥。「針對肝腎不足，會多用人参、桑葚、枸杞、女貞子等；而針對血氣不足，則多使用黨參、太子參、當歸、黃精等；陰虛火旺的女士需要滋陰降火，因此會多用紫花地丁、大青藥、山地等。」問及坊間有不少聲稱有中藥成份的生髮洗頭水，對於治療更年期脫髮又是否有效？陳醫師分析稱，如果生髮洗頭水當中含生薑、首烏等成份，對處理更年期脫髮的效果有限。「因為更年期女性脫髮原因主要源於是血氣不足，營養無法到達毛囊，令毛囊萎縮、退化。這個情況只能透過養血來促進毛囊功能，並防止毛囊進一步退化，單靠外用洗頭水的作用不大。」

更年期脫髮需透過養血來促進毛囊功能，並防止毛囊進一步退化，單靠外用生髮洗頭水的作用不大。（圖片：heho）

基於過往的治療經驗，陳女士深明每位女性脫髮原因都不同，治療亦需要耐性，不可能快速見效。她在德善健髮花了兩年時間進行療程，療效令她相當滿意。「現時髮界兩邊的頭髮已明顯變得濃密，頭頂原本稀疏的頭髮亦大為改善。」她直言，與當初持續了四年的西式療程比較，中藥健髮的療程雖短，效果卻更顯著，而且是肉眼可見。「現在在街上看到其他年紀相近的女士脫髮情況嚴重，我都慶幸自己當初沒有延誤處理，也做了一個正確的選擇，否則情況也會同樣嚴重。現在不只頭髮多了，經過中醫的調理，身體機理上也大有改善。」

陳女士稱經過兩年治療後，現時髮界兩邊的頭髮已明顯變得濃密，成效令她大感滿意。

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德善健髮註冊中醫師陳通（照片經醫師授權刊登）

香港大學中醫學碩士

天津中醫藥大學學士

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