早孕反應｜頭暈乏力、喜酸食物及嘔吐 中醫推介4種舒緩症狀錦囊

早孕反應是指在妊娠早期（停經6周左右），因孕婦體內絨毛膜促性腺激素（HCG）增多，胃酸分泌減少及胃排空時間延長，容易出現頭暈乏力、食欲不振、喜酸食物、厭惡油膩、噁心、晨起嘔吐等反應。這些症狀一般不需特殊處理，妊娠12周後隨著體內HCG水平下降，症狀一般會自然消失，若感到難以忍受，可尋求註冊中醫師診療，處方懷孕期安全的藥物舒緩各症狀。

本文作者：香港註冊中醫師區悅兒



飲食建議



1. 進食酸味食品及梳打餅，有助舒緩胃脹欲嘔的情況。

2. 少食多餐，多喝水和吃水果。

3. 避免高脂肪或油炸食物，如炸雞翼、薯片。

4. 若真的食欲不振或胃部不適，不要勉強進食。12周內，孕囊都能提供足夠營養予寶寶，就像「自帶便當」，媽媽不用擔心寶寶不夠營養發育。

避免接觸刺激物：

有時懷孕媽媽會對於香氣或味道特別敏感，如大蒜、魚、香水、消毒劑而引起噁心嘔吐，盡可能避免接觸。

多休息



1. 盡量多睡覺，減少體力勞動。

2. 若平卧時胃感不適，可向左側卧。

3. 12周後，身體狀態正常下，可進行簡單運動，如孕婦瑜珈或游泳。

衣著和姿態



1. 寬鬆衣著，可避免使用鋼線胸圍。

2. 盡量避免彎腰、下蹲、翹腳。

3. 孕肚漸長，可出現腰痛及恥骨聯合疼痛，睡覺可使用孕枕；出門使用托腹帶。

產前檢查



1. 第一次：建議可考慮6-8週，一般胎心在此時出現，第一次照超聲波便順利看見胎心會更安心。

2. 若感腹痛，建議提早作產前檢查，排除宮外孕等可能性。

《本文獲香港註冊中醫師區悅兒授權轉載》