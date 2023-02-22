孕吐｜準媽媽不想再飽受孕吐之苦？中醫介紹兩款和胃止嘔茶飲

孕吐是懷孕初期的常見症狀，長期反胃和作嘔令孕婦苦不堪言。註冊中醫師陳潔娜從中醫角度解釋，當女性懷孕後，氣血會聚集於子宮以養胎，導致子宮及相連的衝脈氣血過多，胃部受到干擾會出現嘔吐狀況。為幫助準媽媽紓緩孕吐，陳潔娜中醫師介紹了兩款和胃止嘔茶飲及一款穴位按摩方法。



5成以上孕婦在6至12周出現噁心、嘔吐症狀

陳潔娜中醫師表示，約5成以上孕婦在懷孕6至12周會出現噁心嘔吐症狀，症狀在12至16周會逐漸消失，倘若情況輕微，毋須治療也可自動痊癒。

清晨噁心嘔吐為典型孕吐表現，但陳潔娜中醫師稱出現孕吐因人而異，孕婦亦有機會出現其他症狀，包括清晨以外時間出現噁心嘔吐、進食後嘔吐、對特定氣味或食物感到不適、疲倦感、喉嚨有異物感，或強烈嗜睡。

不少孕婦在懷孕初期均飽受孕吐之苦。（photoAC圖片）

脾胃虛弱、肝氣失調 易致孕婦嘔吐

陳潔娜中醫師指，女性開始懷孕後會暫停月經，氣血會聚集在子宮以養胎，所以子宮及與其相連的衝脈，氣血會較平常多。

由於衝脈是由下腹開始沿腹部上行，如孕婦平日脾胃虛弱，加上懷孕期間衝脈氣血過多，胃氣會容易受到干擾而不能正常下降，便會出現嘔吐。此外，當氣血集中在子宮時，會出現肝血不足的情況，肝氣容易失調。如孕婦本身容易動怒或情緒低落，會令肝氣失調情況加劇，甚至出現肝火，引致胃氣上逆嘔吐。

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砂仁生薑茶



材料：砂仁3克、生薑3片、蜂蜜適量

服用方法：將以上材料加入熱水，焗30至60分鐘後即可。以茶代水，每次小口飲用，適用於脾胃虛弱的孕婦。孕婦注意服用後若出現大便乾，或口瘡、咽痛等熱氣的情況，應立即停服。

功效：砂仁具有溫中止嘔、安胎的作用；生薑則是止嘔聖藥，能溫胃和中、降逆止嘔。加入蜂蜜使藥茶甘甜易入口。

生薑被稱爲止嘔聖藥。（photoAC圖片）

蜂蜜檸檬汁



材料：檸檬半個、蜂蜜1湯匙、500毫升至1公升暖水

服用方法：將半個檸檬榨汁，加入1湯匙蜂蜜，以500毫升至1公升暖水調勻即可。以汁代水，每次小口飲用，適用於肝氣失調或肝火較旺的孕婦。孕婦注意切忌空腹飲用，若服後出現腸胃不適應立即停止。

功效：檸檬有生津止渴、和胃安胎的作用，其酸味有助收斂肝火，但性質偏涼，脾胃薄弱的人食用則可能會感到不適。蜂蜜具有補脾胃的功效，和檸檬汁一同服用則可減輕對脾胃的傷害。

檸檬蜂蜜汁（photoAC圖片）

按揉内關穴 和胃寬胸、降逆止嘔

每當噁心出現時，可按揉內關穴以緩解不適。內關為止嘔常用的穴位，有和胃寬胸、降逆止嘔的功效。

定位︰手腕橫紋正中上2寸（即三隻手指的寬度），在手腕兩筋之間的凹陷處。

按揉方法：以拇指按揉5至10秒後暫停，重複按揉，直至感到噁心情況有所改善。

註冊中醫師陳潔娜（照片由受訪者提供）

孕吐處理貼士（按圖↓↓↓）

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