幼兒食譜｜原個迷你南瓜蒸蛋 冷食熱食均可 附蛋味香濃小貼士
撰文：草草
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均衡的營養攝取對小朋友發育十分重要，有港媽分享「原個迷你南瓜蒸蛋」食譜，選用迷你小南瓜、蛋黃和鮮奶，適合蛋白敏感的幼兒，而且冷食、熱食均可，口感多變，有興趣的家長不妨參照食譜，為孩子製作營養豐富的美食。
（資料授權：Alfred 成長日記）
Facebook專頁「Alfred 成長日記」版主分享過不少嬰幼兒食譜，她表示「原個迷你南瓜蒸蛋」食法豐富，可當作主菜拌飯或甜點，冷食、熱食均可，以下為製作方法。
材料：
1.迷你南瓜 1個
2.蛋黃 2個或全蛋 1個
3.鮮奶或無糖豆漿 100毫升
做法：
1. 迷你南瓜洗淨後，水滾蒸煮大約10至15分鐘至南瓜皮軟身。
2. 切開南瓜頂部，用匙羹輕刮走瓜肉及瓜籽，南瓜肉壓泥備用。
3. 雞蛋打散後，與鮮奶拌勻， 再用濾網過濾成幼滑蛋槳。
4. 將蛋槳與南瓜泥拌勻，再注入南瓜內，用保鮮膜封住，放入已水滾的蒸鍋上，轉至小火蒸至15至20分鐘即成。
小貼士
1. 只用蛋黃可令蛋香味更濃。
2. 如南瓜體積較大，可自行再加蛋及奶或水製作。
《 內容獲Alfred 成長日記授權轉載》