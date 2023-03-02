幼兒食譜｜菠菜汁海鮮燴飯 味道豐富營養十足 附不易煮焦小貼士

均衡的營養攝取對寶寶發育十分重要。有港媽分享「菠菜汁海鮮燴飯」的幼兒食譜，選用黏性較低的米，並加入菠菜葉、有機藍蝦和三文魚粒等食材，味道豐富之餘營養十足，更分享了避免煮焦的方法。

（資料授權：Alfred 成長日記）



Facebook專頁「Alfred 成長日記」版主分享了不少嬰幼兒食譜，她表示食材可根據寶寶口味而調節，牛奶則可用無糖豆漿或配方奶代替，以下她分享了菠菜汁海鮮燴飯的製作方法。

菠菜汁海鮮燴飯（資料授權：Alfred 成長日記）

材料：

1. 菠菜葉 25克

2. 小型薯仔 約90克

3. 白米 50克

4. 鮮奶 80毫升

5. 水 80毫升+50毫升

6. 有機藍蝦 1隻

7. 三文魚粒 20克

8. 植物油 少許

（資料授權：Alfred 成長日記）

做法：

1. 先將薯仔烚/ 蒸熟後切顆粒，與菠菜葉及80毫升水放入攪拌機打成泥狀備用。

2. 以中火燒熱平底鍋，下植物油，加入有機藍蝦粒、三文魚粒略炒。

3. 加入白米、鮮奶及50毫升水，與鍋內的材料拌勻，煮滾後以中小火將米粒煮至腍身（需時約15至20分鐘）。

4. 加入菠菜薯泥與鍋內材料拌勻，中途要不時將鍋內材料攪拌，如收乾水分可再額外添加適量的牛奶或水，直至米粒熟透及想要的黏稠即成（需時約30分鐘左右）。

小叮嚀



1. 宜選用黏性較低的長米，如泰國香米或絲苗米較為理想。

2. 加了牛奶煮米後，要看爐及不時攪拌，避免煮焦。

3. 食材可根據寶寶口味而調節。

4. 牛奶可用無糖豆漿或配方奶代替。

《 內容獲Alfred 成長日記授權轉載》