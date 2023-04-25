親子食譜｜春天脆脆櫻花薯餅 非油炸焗爐食譜 健康還原快餐店滋味
撰文：螢火蟲
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春天到了，家長炮製茶點當然也要迎合季節特性！有港媽分享薯仔控必愛的「脆脆櫻花薯餅」焗爐食譜，只需兩種材料，即可煮出媲美快餐店味道的薯餅，更能自選模具任意製作喜愛造型！自家製薯餅健康又有心思，小朋友帶回校也一定成焦點！
資料授權：Miumiu Lee
「脆脆櫻花薯餅」只須兩種主要材料，並另加調味。此為非油炸食譜，薯餅充滿快餐店的薯仔味，薯仔控表示好滿意！
材料
薯仔 500g
粟粉 50g
鹽 3g（可加減）
胡椒粉 少量
全蛋液
做法
1. 把薯仔洗淨去皮切件，放入滾水用中火加熱大約10分鐘至軟（時間視乎切件薯仔的大小）。
2. 用凍水沖薯仔過冷河，然後用廚房紙印乾水份，之後把薯仔壓成蓉，加入鹽和胡椒粉調味，可因個人口味加減份量（請自行試味）。
3. 加入粟粉混合均勻並搓成團，用桿麵棍推薄至約8mm厚，用模具印出自己想要的形狀，然後在表面薄薄掃上一層蛋液。
4. 最後放入已預熱的焗爐，用200°C焗25至30分鐘（可加減），直到焗至自己想要的顏色就可以。每部焗爐的爐溫不同，請自行調較。
資料及相片獲Miumiu Lee授權轉載
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