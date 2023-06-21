間中讓孩子獨自玩也不錯！用一盒砌圖　了解他們面對難題時怎反應

很多家長在下班回家之後，就被孩子要求陪玩，工作整天的疲憊感再加上還沒做完的家事，覺得心力交瘁，但倘若不陪伴孩子，就又覺得內疚。職能治療師建議，其實可以給孩子一些獨立玩耍的機會，不僅能夠減輕家長照顧的壓力，還能夠啟發想像力、創造力，好處多多。



觀察孩子不同反應 做出適當應對

其實孩子出生後就有自己玩的能力，只是家長經常會忍不住介入。台灣南投醫院職能治療師洪麗珍表示，當孩子獨立玩耍時，可以得到許多探索經驗，在生活中學會獨立思考、啟發想像力、創造力，還能學會自己克服困難、獨立活動。

而當孩子玩耍時，讓孩子自己找出方法、找出答案，失敗了也沒關係，當孩子在尋求答案時，照顧者也可以嘗試說：「我也不知道耶，你再試試看！」然後觀察孩子不同的反應，做出適當應對。

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以拼圖為例 觀察動機強度再介入

洪麗珍以拼砌圖為例，提出四個要點：

1. 你不說，我不做

動機較差的孩子，多與孩子玩耍互動，採取一來一往的方式，但以不直接給答案的方式。如，針對同一個拼圖洞，一次只給一塊拼圖片，拼好了，再給另一片。

2. 你不說，我試一下

動機無法持續的孩子，剛開始讓孩子自己嘗試，當孩子放棄時，才介入互動，但盡量讓孩子主導，家長只是配合互動協助持續孩子延長活動。如，針對同一拼圖洞，一開始給兩三塊拼圖片讓孩子自己嘗試拼圖，當發覺孩子拼不出來要放棄了，家長再介入教導一片拼不進去，可以換另一片，直到拼出來。

3. 你不說，我自己做

動機強的孩子自己，鼓勵孩子玩一個活動持續一段時間，家長盡量不要介入，但結束時，須要求孩子將收拾玩具。

4. 不管你說不說，我都做自己的

長時間沉浸在自己世界的孩子，觀察孩子有無破壞性或危險性玩法適時介入。不理會他人的孩子，拼圖時，可將拼圖片放置家長身邊，當孩子拼完手邊的拼圖，須向家長索取拼圖片，此時，可要求孩子說話或做個小動作(針對孩子缺乏能力)才給予拼圖片，建立與人互動行為。

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