管教｜女兒堅持穿公主鞋上學 教導孩子守規矩和承擔後果的重要性

孩子很多時候都會因大大小小的事情鬧脾氣，而家長很多時用強硬態度要求孩子服從，孩子因而不服氣，更認為是家長的錯，影響親子關係。超級奶爸 何基佑 Kay Ho分享了女兒堅持穿公主鞋上學的故事，帶出教導孩子守規矩和學會承擔後果的重要性。

資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



女兒堅持穿公主鞋上學

超級奶爸 何基佑 Kay Ho的女兒就讀幼稚園下午班，女兒有一對閃閃發亮的公主鞋，每次穿上她都會覺得穿上後自己像公主一樣，有次她問爸爸 ：「我可唔可以著公主鞋返學？」Kay Ho跟女兒解釋學校的規矩是學生需要穿黑色皮鞋，因此拒絕了女兒的要求。女兒開始哭鬧、哭得眼淚鼻涕直流，Kay Ho沒有特別理會，讓女兒自己冷靜下來，因為女兒經常會鬧脾氣。不消一會，女兒的哭鬧聲停止了。卻發現女兒躲在他的睡房的書桌下方，並面向牆壁。Kay Ho表示把女兒的照片上傳至社交媒體，並交代因由，不少家長都好奇他會如何處理事情。

（PhotoAC）

「以退為進」讓女兒嘗試並承受後果

Kay Ho讓女兒穿公主鞋上學，網友隨即問他是否輸給了女兒、是不是抵受不住壓力。他解釋很多家長都會舉一反三，堅持與孩子爭論、收起鞋子等，最後可能導致孩子上學也上不了，這些在孩子成長過程中是經常發生的。Kay Ho續說，反而用以退為進的方法，可以更好的維繫親子關係。試想想規定穿黑色皮鞋上學的規則是誰定下的，是否有需要和女兒站立對立面？若孩子堅持要穿，經過半小時的對峙，他也是不肯就範的；即使把鞋子收起，迫他上學，他也是不服氣的，更會認為是家長的錯。

這件事上，Kay Ho認為沒必要和女兒形成對立面。翌日，他讓女兒穿公主鞋上學，並告訴她，如果老師說可以穿就穿，不可以的話就要想清楚，女兒也明白了道理。第一天女兒穿公主鞋上學，什麼事也沒有發生，因為進入幼稚園前是需要脫鞋子，換成學校提供的波鞋。第二天Kay Ho又讓女兒穿，也是沒有發生任何事。

原來學校要求學生穿黑色皮鞋上學，是讓他們在前往學校途中穿著，在學校範圍內有波鞋供使用，而進學校後老師是不容許女兒穿公主鞋的。

讓孩子年幼時「撞板」學懂守規矩

Kay Ho建議，如果家長經常和孩子發生爭吵，首先要想的是，有什麼後果是他應該要承擔的。趁孩子幼小時就應該要讓他們「撞板」，到他們去到小、中學時，學業開始緊湊時，才跟他們說道理，已經太遲了。在幼稚園階段，是可以教好孩子的最佳時間，待小、中學階段，他們開始需要為自己的選擇負責任，到時候家長需要面對更大的壓力。現在趁孩子幼小讓他們學懂守規矩，並向他們解釋可能要承擔的後果，才是家長最大的責任。

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》