親子食譜｜紫菜蝦滑卷口感香脆 材料自行搭配 偏食小朋友都鍾意

小朋友有偏食問題，媽媽很頭痛不知道煮甚麼好！不妨參考以下由港媽分享的紫菜蝦滑卷，媽媽表示酷似壽司的造型和香脆的口感令家中兩位挑食的小朋友也讚口不絕，所需材料和步驟都非常簡單，一起來做給小朋友吃吧！

（資料獲楊凱晴@ Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區授權轉載）



網友在Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區分享的紫菜蝦滑卷，大人小朋友都會喜歡吃，香脆的口感令人食指大動！快來參考一下以下食譜吧！

材料：

淨蝦肉 500g（剁碎）

壽司紫菜 3整片

蟹柳 6條

鹽 3/4茶匙

糖 1/2茶匙

胡椒粉 少許

雞粉 少許

生粉 1茶匙

麻油 幾滴

（圖片來源：楊凱晴@ Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區）

做法：

1.將蝦肉剁碎調味，鹽3/4茶匙，糖1/2茶匙，胡椒粉少許，雞粉少許，生粉1 茶匙，滴多幾滴麻油，向同一個方向攪拌到起膠即可

2.將蝦滑放入裱花袋唧去紫菜上面，再用刮刀隨便刮平，最後在中間放2條蟹柳，像捲壽司一樣捲起

3.用保鮮膜包實放冰格2個鐘頭，冰硬再切成1.5cm厚片狀

4.兩邊煎到金黃色就可以食

《本文經 楊凱晴授權轉載》