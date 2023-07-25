孕前護理｜想誕下健康寶寶必先調理身體與心理狀態 增加受孕機會
撰文：阿言
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孕前調理可以改善男女雙的身心健康，從身體與神氣方面入手，確保在最佳狀態下受孕。準媽媽預先調理好身體，在氣血充盈、臟腑功能調和的狀態下懷孕，自然能誕下健康的寶寶。
本文作者：陳倩如醫師
一粒種子在適當環境才能發芽，用心栽培下可以長成茁壯大樹，同樣地，影響胎兒健康的兩大因素是精子卵子品質和良好的子宮環境。
體質弱難以受孕 做好內在調理才有助提升受孕機會
都市人生活忙碌，消耗過度，不多不少都有體質偏頗，當中氣虛、血虛等尤為常見。身體儲備不足，導致精子卵子品質低下，難以受孕。通過內服中藥、針灸、艾灸等中醫方法，以補腎健脾 、舒肝養血為大方向，調整排卵和精子生成，提高「種子」的品質，更大機會誕下健康的寶寶。
良好的子宮環境有助胚胎著床，不易排斥，為胚胎發展提供營養與保護。即使有健康的卵子和精子，如果子宮環境未能配合受孕，也會功虧一簣。子宮環境異常並不罕見，子宮肌瘤、子宮內膜異位、子宮內膜太厚或太薄，都會增加胚胎著床難度。考慮懷孕前，應行婦科檢查，明確了解子宮狀況，再採取針對性的中醫治療，提升受孕機會。
調整心態對備孕來說同樣重要
如果總是精神緊張，神經兮兮，在中醫看來是肝氣鬱結的表現。而肝失疏泄則胞脈不暢，氣血容易瘀滯，難以攝精成孕。治療以疏肝解鬱，養氣寧神為主，心境平靜的女性受孕機會更高。中醫經典《黃帝內經》記載著「兩精相搏謂之神」，父母兩股生命力結合為一，產生了孩子的元神，即精神狀態。爸爸媽媽的情緒與精神健康對孩子的性格特質尤關重要，放鬆心情不但有利自身健康，對孩子的成長同樣有益。
《本文獲陳倩如醫師授權轉載》
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