孕婦補充品或引起孕吐/便秘！1日1粒紓緩腸道不適　營孕Master吸

迎接寶寶誕生的過程雖然喜悅,但準媽媽們總會有一系列的擔憂!陀B期間應如何維持健康、補充營養?除了注重飲食,還可選擇營養補充品,但種類眾多,應如何選擇?是否服食得愈多愈好?哪些營養素是必須攝取的?單是以上的問題,分分鐘已困擾許久……不過,即使選擇了營養補充品,部分媽媽們又表示會頂胃、便秘,可能因為營養未被完整吸收而致,令吃Supplement變得「吃力不討好」令人心累!想令媽媽和胎兒都能健康、舒適地度過長達40週的孕期,雀巢®NESTLÉ MOM™鎖養膠囊的配方含有多元維他命及DHA#、葉酸#,更獨有TRIO PRO®三層鎖養®技術,既保護營養直達腸道,又能減輕孕期不適、全面補充營養,做到營孕Master吸!



鎖住營養直達腸道 營孕Master吸 減孕吐不適

想維持健康、提升免疫力,讓寶寶能於媽媽體內健康成長,補充足夠營養十分重要。但有時即使攝取營養補充劑,還未到達腸道吸收,已有機會被胃酸分解,這不但吸收不到營養,胃酸倒流也會刺激孕吐反應,或加劇胃部不適。經註冊藥劑師實測,雀巢®NESTLÉ MOM™ 鎖養膠囊獨有TRIO-PRO®3層鎖養®技術有效保護營養,直達腸道免受胃酸破壞,而其鎖養膠囊塗層將於服食後1小時內溶解,並釋放營養素,助孕婦腸道吸收¹。媽媽吸收到充足的營養,寶寶自然也更加健康。

高效吸收鐵質 有助維持孕媽媽健康 幫助胎兒發育

鐵質攝取不足,可影響身體製造血紅素的功能,因而引起缺鐵性貧血,有機會出現易累、暈眩等症狀。而懷孕期間要吸收足夠鐵質,方能維持氧氣運輸、胎盤代謝,幫助胎兒正常發育。不過,單靠調整飲食吸收鐵質,卻未必能滿足每日孕婦所需的鐵質攝取量(29毫克),而單單補充18毫克的鐵質,已要靠進食19件雞鎚!¹。故不少準媽媽亦會選擇營養補充劑,但假如鐵質吸收不佳,留在胃部的「鐵鏽味」或使孕婦作嘔,殘留於腸胃內的鐵質未能即時排出體外,更有機會造成便秘。雀巢®NESTLÉ MOM™鎖養膠囊的專利技術鐵,有助準媽媽吸收鐵質,其鐵質吸收率是普通鐵質(如硫酸亞鐵)的2倍²,更有效被人體吸收,有助減少出現因鐵質殘留腸胃內而引起的偶發性便秘問題,更不會於胃部消化時釋放出鐵質,引起「鐵鏽味」刺激孕吐反應³。

升級配方 1日1粒全面補充營養

按世界衛生組織(WHO)的建議,孕婦可服用鐵質及葉酸的多元營養補充劑。NESTLÉ MOM™鎖養膠囊具備多種營養素,如DHA#、葉酸#及多元維他命,有助支援寶寶腦部、視力及神經系統發展⁶'⁷。其升級配方更提升了鐵質及碘質含量,滿足孕媽媽每日100%鐵質和82%碘質所需⁴,配合其他營養素,1日1粒,即可輕鬆、全面攝取足夠營養。而除了懷孕時,剛分娩後或餵哺母乳期間,媽媽們亦可補充鐵質、碘質、DHA#、葉酸#及多元維他命,有助產後身體恢復、支持免疫力。NESTLÉ MOM™鎖養膠囊更是最多醫護首選⁵,備受香港婦幼科醫護人員推介!

NESTLÉ MOM™鎖養膠囊具備多種營養素,如DHA#、葉酸#及多元維他命。其升級配方更提升了鐵質及碘質含量,滿足孕媽媽每日100%鐵質和82%碘質所需。

現可以首購體驗價$150試用雀巢® NESTLÉ MOM™ 鎖養膠囊(原價$359),詳情:https://bit.ly/44yDlQO

#每粒含600微克(膳食葉酸當量)葉酸及200毫克DHA,葉酸含量符合美國國立衛生研究院(NIH)建議孕媽媽每日攝取量,而DHA含量符合世界衛生組織(WHO)及聯合國糧農組織(FAO)建議孕媽媽及哺乳媽媽每日攝取量。

^優惠受條款及細則約束。​

^^以上換算食物代表每粒雀巢®NESTLÉ MOM®鎖養膠囊所含有指定營養素的相對食物分量,雀巢®NESTLÉ MOM®鎖養膠囊的一些額外維他命和礦物質成分並未列於附表中。相對食物的其他營養素不包括在內。1杯=250毫升。附圖只用作說明,上述食物所含的營養素生物利用度並未與雀巢®NESTLÉ MOM®鎖養膠囊作直接比較。USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28.

資料來源:

1.https://www.nestlebaby.hk/NestleMom

2.Layrisse, M., et al. (2000). The Journal of Nutrition, 130(9), 2195-2199

3.Coplin, M., et al. (1991). Clinical Therapeutics, 13(5): 606-12.

4.1粒雀巢® NESTLÉ MOM® 鎖養膠囊蘊含18毫克源自甘胺酸亞鐵之鐵質,甘胺酸亞鐵之生物吸收率比硫酸亞鐵高2倍,按計算鐵質吸收份量與36毫克源自硫酸亞鐵之鐵質相約。營養資料以1粒為準及為佔懷孕期營養所需之百分比。營養所需資料來源:美國國立衛生研究院(NIH)、世界衛生組織(WHO)及聯合國糧農組織(FAO)。

5.益普索 (Ipsos)市場調查研究(於2022年1月至3月在香港進行之市場調查研究,訪問130名香港婦幼科醫護人員,在百分之九十五置信水平下誤差為±8.60%。)

6.EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. (2016). EFSA Journal, 14(10), 4588.

7.https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html

(資料及相片由客戶提供)