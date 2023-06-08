懷孕嗜睡又多夢 心理學家及嬰幼兒睡眠專家建議10項孕婦熟睡貼士

在懷孕初期，總是容易疲乏嗜睡；緊接而來，時而是酣甜美夢，時而卻可能在一抹冷汗中醒來。研究發現，孕婦除了經常做有關小朋友成長的夢境，更可能不時夢見與丈夫吵架。這些夢境到底代表甚麼？

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士、健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)



過半數孕婦夢見懷孕或嬰兒的夢 妊娠第三期情況最為頻密

一項列登於美國家庭醫學委員會期刊的研究指出，在88名受訪孕婦中，有67%指出曾夢見關於懷孕或嬰兒的夢，當中22名孕婦形容至少經歷過一次可怕的夢，而有17名孕婦認為日常生活已受夢境影響而變得心煩意亂。正在懷孕的女性普遍比未懷孕的女性夢到更多日常生活場景，包括夢見與丈夫爭吵。

許多人想找出大腦中的夢境到底是怎樣的一回事，是預言丶徵兆，還是我們的潛意識入夜後吃了誠實豆沙包，迫使自己面對日間逃避的難題？雖然我們無法徹底窺視自己的內心，但有一些醫學研究發現，做夢的頻率會隨著胎齡而增加。當中以妊娠第三期（約29-40週）發惡夢的頻率最活躍，而這被認為與孕婦的角色轉變有關。她們多數正經歷構建新的母親身份的心理變化，以及面對即將照顧新生嬰兒的壓力等。

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正視懷孕不適 提升睡眠質素小貼士

雖說夢境或某程度反映了現實生活的擔憂，但大家不必過於介懷夢境的情節。從生理角度來看，孕婦頻繁作夢屬普遍的現象，這代表著孕激素水平的升高和新陳代謝加快。比起解夢，孕媽媽更需正視懷孕伴隨而來的尿頻丶背痛丶腿抽筋丶胃灼熱（俗稱「火燒心」）等不適應，減少對睡眠質素的影響。以下是提升孕婦睡覺質素的小貼士：

●避免仰臥睡覺，以免子宮的重量壓到脊柱和背部肌肉

●左側卧的睡姿有助促進媽媽和寶寶之間的血液流動

●可使用半月枕支撐

●嘗試在彎曲的膝蓋之間放一個枕頭

●頭部抬高的左側睡也可以緩解胃灼熱症狀

●黑暗、安靜和放鬆的環境有助入眠

●習慣每天同一時間入睡

●適當小睡也很重要，來個20分鐘的午睡會很有幫助

●適量的輕運動

●少食多餐，避免在睡前三小時進食

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約兩丶三年前一齣韓劇《產後調理院》講述了不同媽媽的心路歷程和情緒變化，引起許多人共鳴。她們有的是中高齡公司主管丶前幼兒園教師丶大學教授丶年輕未婚媽媽，因為懷孕而走進了互不相干的人生。她們與每一位母親一樣，經歷同樣的喜丶怒丶哀丶樂，學習與自己的情緒拉扯。雖然母親的角色和責任重大，但別忘記，除了孩子初來乍到，每名媽媽亦曾經歷初為人母，第一次感受孩子在腹中的分量丶第一次為著新生命的到來而感動......在此之前，先照顧好自己，先好好睡一覺再說！

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

（上述建議僅供參考，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生。）

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