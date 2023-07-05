麥雅緻允許孩子以哭泣表達情緒 免為迎合父母期望壓抑真實情緒

演員張頴康與麥雅緻婚後育有三孩，麥雅緻最近於社交平台分享教養心得。不少家長看見孩子哭泣時，會習慣先斥罵孩子，麥雅緻爲人母親，當然明白孩子的哭聲會令人焦躁，但她認爲哭泣是孩子其中一種表達方式。若家長強行阻止孩子哭泣，長遠或會令他們為滿足父母的期望，習慣壓抑情緒。



麥雅緻跟丈夫張頴康不時在社交平台分享養育孩子的點滴和心得。昨天（7月4日），麥雅緻發布數張孩子在哭的照片，並分享道：「細細個就成日聽到啲大人話：唔準喊呀，喊有咩用呀？ 喊喊喊，喊衰哂！」她卻認爲，「哭泣」是表達情緒的良方，有些情緒需要透過眼淚才能釋放和中和。

孩子哭聲易牽動情緒 麥雅緻：否定孩子或會壓抑他們真實情緒

麥雅緻舉例指，近日坐車時聽見一名家長跟男孩說：「男仔嚟㗎，唔準喊，睇你幾醜吖，男仔係唔喊㗎！」小朋友的哭聲的確容易牽動家長情緒，令家長感到焦躁，但麥雅緻表示，「哭」是小朋友表達情緒的方法。「尤其係未識表達或者了解自己情緒嘅小朋友，假若長時間否定小朋友嘅情緒，久而久之，小朋友好可能為咗迎合父母，壓制自己真實嘅情緒，去滿足父母嘅期望。」

家長學習接納孩子情緒 嘗試鼓勵多以言語表達

小朋友年紀尚幼，比較容易透過哭來釋放情緒。麥雅緻建議，家長可嘗試孩子表達情緒表示接納，並引導孩子嘗試多透過語言表達，並向孩子分享表達情緒的方法。如孩子在公眾場所大聲放哭，麥雅緻表示自己一般會帶孩子到一個角落，「喺佢嘅視線範圍去給予時限聆聽，同小朋友一齊制定『冷靜』模式。」麥雅緻指，讓孩子展現喜怒哀樂、允許孩子「哭泣」，並能夠確認和接納其感受，對他們的成長有着重大影響。

來源：張頴康 麥雅緻 Facebook