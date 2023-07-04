產後周身骨痛 中醫推介1款湯水助祛風散寒除濕 附3個護理注意事項

不少媽媽即使按照陪月指示好好坐月，產後仍出現全身骨痛，情況常見於腰、背和關節等。王曉新中醫師會從中醫角度解釋產後出現的肢體酸痛，並推介一款湯水，有助產後養血通絡，以及祛風散寒除濕。此外，她亦提供三個產後日常護理的注意事項。

（資料授權：王曉新中醫師 @amywong_ec）



分娩過程傷津耗血 致風寒濕邪易乘虛而入

王曉新中醫師指出，產褥期出現的肢體關節酸痛、麻木，中醫稱爲「產後身痛」，俗稱「產後風」。從中醫角度，產婦在分娩過程會傷津耗血，令產後四肢百骸、筋脈關節失於濡養，加上產後毛孔和關節疏鬆，令風寒濕邪容易乘虛而入，並留滯經絡、筋骨之間，引起肢體酸楚麻木、疼痛。

對於產婦於產褥期出現全身酸痛的情況，王曉新中醫師稱中醫治療會著重「養血祛風，散寒除濕」，常用方劑有「獨活寄生湯」、「黄芪桂枝五物湯」、「蠲痹湯」和「身痛逐瘀湯」等，目的是為了補充分娩過程所流失的氣血，治療通過祛風、散寒和除濕等方法疏通經絡，以達到「通則不痛」。

以下爲王曉新中醫師介紹的一款的湯水，有助祛風散寒除濕。此款湯水較為適合輕症患者，如產婦疼痛情況嚴重，王曉新中醫師建議由醫師開立具針對性的處方。

食療推介：獨活寄生烏雞湯



材料：桑寄生15克、獨活6克、當歸6克、川芎6克、熟地15克、白芍15克、大棗3枚、雞血藤15克、烏雞1隻

製法：所有材料洗淨，藥材先浸半小時，加入10碗水煎煮滾後，放入烏雞同煮兩小時，調味即成。

功效：養血通絡，祛風散寒除濕。

產後日常護理



1. 慎起居，避風寒，注意保暖。洗澡可用生薑、艾葉、桂枝等煮水，以代替清水，有祛風散寒作用。

2. 補充足夠營養，忌進食生冷食物，以增強體質。

3. 勞逸有度，減少家務勞損。

把握分娩後首3個月進行治療

王曉新中醫師又提醒，患有「產後風」的新手媽媽，建議把握分娩後首三個月進行治療，否則有機會因耽誤病情，令疼痛問題遷延一生，不易治癒。

如果媽媽們只在手肘或手腕位置出現疼痛，有機會是因爲抱著寶寶或處理家務時引起勞損，例如媽媽手、網球肘等，而非「產後風」。面對此類痛症，王曉新中醫師建議進行針灸治療，並可配合適當伸展運動。

《本文內容獲王曉新中醫師授權轉載》

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