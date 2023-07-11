親子DIY｜可愛仙人掌拼貼創作 認識基本結構 紙皮及畫具即可製作

撰文：草草
出版：更新：

港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「可愛的仙人掌」的製作方法，主要以紙皮製作仙人掌形狀和花盆，孩子更能了解仙人掌的基本結構！
（資料授權：安妮媽媽親子日記）

早前公公婆婆帶兒子Aidan去乘船，然後上了碼頭的平台花園，那裡有很多不同形狀的仙人掌，哥哥對仙人掌的結構十分好奇，又追問仙人掌的刺會不會很尖，仙人掌會唔會覺得痛，很好笑呢！

回家後更表示想製作仙人掌，安妮媽媽利用之前儲起的紙皮，剪裁了一些不同大小的仙人掌形狀和花盆，和哥哥一起創作，完成後他嚷著說要給公公看呢！

材料

紙皮

廣告彩

油粉彩

輕黏土

白膠漿

圖片授權：安妮媽媽的親子教室
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製作步驟

1.預先把紙皮剪裁出不同大小的仙人掌形狀。

2.用紙皮剪裁出花盆的外型，然後用廣告彩為花盆和仙人掌上色。

3. 用油粉彩為仙人掌畫上尖刺。

4.拼砌花盆。

5.組合仙人掌。

6.用輕黏土製作小花並貼在仙人掌上。

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。

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