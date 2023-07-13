夏天要消暑 中醫教煲4款消暑湯水 生津解渴 清熱解毒 健脾開胃

炎炎夏日，最適合喝一些消暑湯水，補充水分。中醫推薦4款夏日消暑湯水，有生津解渴、清熱解毒、健脾開胃的功效，不想孩子喝太多果汁和含糖飲料，不妨參考以下食譜。

資料授權：王曉新中醫師



自製烏梅湯



材料：

1. 烏梅 8枚

2. 山楂 10片

3. 甘草 5片

4. 陳皮 1小塊

5. 冰糖 適量

6. 清水 1000ml

製法：

1. 所有材料洗淨，烏梅可以適量切開。

2. 鍋中注入適量清水，放入材料，泡浸20分鐘。

3. 開大火，煮關後轉中小火煮40分鐘。

4. 加入適量冰糖調味即成。

功效：

1. 健脾開胃

2. 生津解渴

土茯苓蓮藕湯



材料：

1. 蓮藕 1斤

2. 新鮮土茯苓 1斤

3. 粉葛 1斤

4. 赤小豆 2兩

5. 豬展 半斤

6. 水 3L

製法：

1. 赤小豆洗淨略浸，豬展切件出水，蓮藕、土茯苓、粉葛洗淨切件備用。

2. 所有材料大火煲滾，再用文火煲2-3小時。

3. 調味即成。

功效：

1. 清熱解毒

2. 袪濕舒筋

花旗參竹絲雞湯



材料：

1. 花旗參 3錢

2. 竹絲雞 半隻

3. 瘦肉 250g

4. 水 2.5L

製法：

1. 所有材料洗淨，竹絲雞去皮。

2. 將所有材料放入煲內，以大火煲滾，再用文火煲2小時。

3. 調味即成。

功效

1. 益氣養陰

2. 瀉火生津

涼瓜黃豆排骨湯



材料：

1. 涼瓜 1斤

2. 黃豆 4兩

3. 排骨 1斤

4. 水 2L

製法：

1. 黃豆洗淨略浸，排骨切件出水，涼瓜洗淨切件備用。

2. 將黃豆、排骨放入煲內，以大火煲滾，再用文火煲1小時。

3. 放入涼瓜煲15分鐘，調味即成。

功效：

1. 清熱解毒

2. 消暑袪濕

王曉新中醫師

作者簡介：王曉新中醫師

香港大學中醫學士

浸會大學中醫碩士

南京中醫藥大學博士研究(婦科)

《本文獲王曉新中醫師授權轉載》