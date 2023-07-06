【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 助發育、防流感、治長新冠

我相信治未病—未病先防！因此在疫情期間，我索性將紅酒櫃變成湯料櫃，每天親自擔任家裏的醫師執材料煲靚湯，感恩及托賴疫情之下我們家都比以前健康快樂，朋友都讚兒子㦡㦡愈來愈肥肥白白、面色紅潤及身體強壯，羡慕他才10歲仔已經逾100磅重155cm高（疫情前乃瘦奀仔一名），於是紛紛向我求教煲湯秘笈。那倒不如在此與眾分享一家大細都啱飲的湯水，尤其針小朋友痰多咳嗽、消化不良、食欲不振、記憶力差等常見問題、以及舒緩上呼吸道感染疾病（新冠、流感、感冒）引起的不適最為重要。（此為育兒湯水50款（上篇））

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



***圖片說明附各款湯水食譜及功效***

【青紅蘿蔔煲鱷魚肉湯】



材料：鱷魚肉 500克、紅蘿蔔 1條、青蘿蔔 1條、薑 3片、百合 1両、鮮淮山半條、南北杏 1湯匙、果皮 1塊、蜜棗 2粒、瘦肉

功效：紓緩咳嗽、養顏、改善氣管敏感

【合掌瓜紅蘿蔔粟米煲鱷魚肉湯】



材料：鱷魚肉 2両、粟米 1條、瘦肉 300克、南北杏 2湯匙、陳皮 3塊、紅蘿蔔 1條、合掌瓜一個、蜜棗2粒

功效：平喘化痰、止咳潤肺、有益心臟

【川貝無花果煲鱷魚肉湯】



材料：乾鱷魚肉 2片、川貝 3湯匙、無花果 3個、陳皮 1塊、鮮淮山 半支、百合 3湯匙、瘦肉、紅蘿蔔1條、蜜棗3粒

功效：健脾理氣、化痰止咳、清心安神

【鱷魚肉蘋果雪梨湯】



材料：蘋果 2個、雪梨一個、雪梨乾少許、沙參 1両、海玉竹 2両、川貝 半両、鱷魚肉 250克、豬展、400克、果皮 1塊

功效：止咳潤喉、健脾益肺、補氣補血

【龍脷葉蘋果紅蘿蔔湯 】



材料：龍脷葉 1 兩、蘋果 3 個、紅蘿蔔 1 條、瘦肉 半斤、南北杏 1 兩、蜜棗3粒

功效：潤肺止咳、治療咽痛失音和便秘

【五指毛桃淮山粟米湯】



材料：五指毛桃 2両、鐵棍淮山半條、粟米 2條、栗子 3両、紅棗 4粒、蜜棗4粒、花生 2両

功效：增強體質，健脾補肺

【紅蘿蔔合掌瓜章魚湯】



材料：合掌瓜 2個、紅蘿蔔 1-2條、花生 40克、眉豆 40克、章魚乾 1隻、果皮 1小塊、蜜棗 4粒、水展300克

功效：滋陰潤燥、健脾助消化

【章魚赤小豆節瓜湯】



材料：節瓜 2個、紅蘿蔔1條、章魚 1隻、蜜棗 4粒、赤小豆＋扁豆＋生薏米（混合）半碗、果皮 1角、豬尾骨適量

功效：濕利尿、止渴解毒、滋陰補血

【番茄薯仔紅蘿蔔煲紅金眼鯛】



材料：豐州日本空運紅金眼鯛魚red bream（連刺身DONKI 有售）或大眼雞1條、紅蘿蔔 1條、薯仔 2個、番茄 2個、腰果 10粒、瑤柱 2粒、薑 2片、鹹蛋 半隻、豆腐 1磚、芫荽 2棵

*魚以薑片先煎香

**滾湯煲1至1.5小時便可

功效： 健脾開胃、滋陰益氣、有助發育

【蓮藕雪梨百合湯】



材料：蓮藕 1節、雪梨 2個、百合2湯羹、南北杏2羹、蜜棗兩粒、果皮一角、無花果 4粒、瘦肉

功效：健脾胃、養心安神、潤肺止咳

【金銀菜紅蘿蔔陳腎湯】



材料：白菜乾1兩、新鮮白菜1斤、紅蘿蔔1個、陳腎2個、南北杏2湯羹、陳皮1角、蜜棗4粒、豬骨

功效：清熱止咳潤肺、治療頭痛眼痛大小便不暢。

【無花果川貝燉雪梨】



材料：川貝母 4錢、雪梨2個 、鮮百合 2顆 (乾百合亦可) 、純正蜂蜜隨意/蜜棗四粒、南北杏適量、無花果五粒、陳皮1角

功效：滋養潤肺、化痰止咳、治喉嚨痛、對慢性支氣管炎尤其有療效

【川貝海底椰燉蘋果湯 】



材料：川貝1両（磨粉）、海底椰乾 1 両、蘋果 2 個、乾百合 1 両、蜜棗 2 粒、無花果 5 粒、南北杏 1 湯匙、果皮1片、黑毛豬豬脊骨400克

功效：潤肺化痰止咳，改善氣管敏感防哮喘

【金銀菜羅漢果川貝湯】



材料：菜乾 1両、白菜半斤、紅蘿蔔1條、粟米1條、羅漢果 1個 、川貝 1湯匙 、蜜棗 2粒 、南北杏 少量 、瘦肉適量、果皮一塊

功效：清熱止咳潤肺利尿

【川貝蘋果燉烏雞】



材料：蘋果 3個 、川貝 2湯羹（磨粉）、竹絲雞 半隻 、薑片少許 果皮 1小角、蓮子 1兩、百合 1兩、瑤柱數粒

功效：潤肺養顏、健腦安神

【章魚蓮藕紅蘿蔔湯】



材料：大章魚一隻 、蓮藕两節、紅蘿蔔 一條 、綠豆 �2湯羹、蓮子2湯羹、蜜棗4粒 、圓肉 15粒 、果皮 1角、陳腎2隻

功效：健脾、清熱、解毒；適合小朋友濕疹飲用

【南瓜紅蘿蔔粟米淮山素湯】



材料：南瓜半個、新鮮淮山 半條、紅蘿蔔 1條、粟米 條、、無花果 2粒、蜜棗2粒、腰果20粒、果皮1角

功效：健脾去濕、預防感冒、促進腸胃蠕動、潤肺化痰、生肝氣

【蓮子百合五指毛桃健脾湯】



材料：白蘿蔔一個(約500克/連皮切塊)、白蓮子30克、百合20克、海底椰15克、五指毛桃70克、黃豆30克、生薏仁30克、山楂15克、紅棗3枚、陳皮1塊、生薑3片、瘦肉300克、

功效：益肺健脾、止咳化痰、新冠病患者尤其適宜服用

【百合蓮子粥】



材料：百合30克、蓮子30克、白果10枚、北沙參20克、生薏苡仁30克、陳皮1塊、白米50克

功效：健脾除濕，肺脾氣虛

*新冠病患康復者尤其適宜服用

【沙參玉竹湯水】



材料：北沙參20克、南北杏各12克、玉竹20克、雪梨(帶皮)2個、百合20克、蓮子25克、白果12顆、陳皮1塊、白蘿蔔(帶皮)半條、紅蘿蔔半條，瘦肉適量

功效：補益氣陰，潤肺化痰，促進呼吸道疾病的康復

*新冠病患者尤其適宜服用

【蘋果雪梨無花果雪耳湯】



材料：蘋果 2個、雪梨 2個、雪耳 適量、無花果 10粒、栗子10粒、南北杏 2湯匙、瘦肉 300克、蜜棗 2粒、果皮1角

功效:潤肺化痰、滋潤皮膚、健胃清腸

【蟲草花魚翅瓜粟米湯】



材料：魚翅瓜 1個、蟲草花 1湯匙、粟米 1條、冬菇 4粒、栗子 半磅、紅蘿蔔 1條、金華火腿一片、瘦肉300克

功效 ：清熱解毒、潤腸

【魚翅瓜鮮淮山百合湯】



材料：魚翅瓜 1個、鮮淮山 1條、百合 一湯匙、粟米 2條、無花果 5粒、瘦肉200克、瑤柱5粒、蜜棗兩粒

#在最後20分鐘加入淮山

功效：清心寧神、益氣養陰、降血壓及膽固醇

【老黃瓜赤小豆扁豆湯】



材料：老黃瓜 1個、赤小豆 20克、扁豆 20克、紅蘿蔔 1條、粟米 1條、蜜棗 4粒、豬展200克、陳皮一角

功效：解暑、利濕、清熱

【川貝海底椰椰燉鵪鶉】



材料：鵪鶉2隻、海底椰、川貝一湯羹、果皮 1塊、無花果 2粒、瘦肉、紅蘿蔔1條、蜜棗兩粒

功效：清燥熱、止咳、滋陰潤肺、健脾益氣

6媽廚房 煲湯小貼士：

1. 任何肉類必須先加薑片氽水2-3分鐘；

2. 蜜棗及陳皮是湯水必備。陳皮浸軟後瓤刮，凍水下陳皮；

3. 紅蘿蔔/蘋果乃湯水百搭之選，任何體質適皆宜；

4. 蘋果及雪梨去芯連皮煲；

5. 淮山及百合，可選用新鮮鐵棍淮山或鮮百合代替；

6. 一般乾貨材料洗淨，以清水略浸15分鐘便何；

7. 一般老火湯水，待水滾後放入所有材料，大火滾30分鐘 ，然後轉慢火煲或燉約2.5小時；

8. 滾湯則中火煲1-1.5小時便可；

9. 家裏有高膽固醇人士嫌豬骨多油，可改用鱷魚肉（痛風人士不適用）、瘦肉、豬柳、響螺、日月貝、瑤柱、￼雞殼、鷓鴣、鵪鶉（感冒者不適用）等代替，或者用腰果及合桃改成素湯。

點擊連結觀看其餘湯水食譜： 【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 有助提升記憶力抵抗力改善濕疹

【節瓜花生蓮藕湯】



材料：節瓜 半斤、蓮藕 1個、花生 1両、薑 2片、豬展200克、蜜棗兩粒、瑤柱四粒

功效：清熱潤肺、解渴除濕

【合掌瓜煲椰子】



材料：印度椰子 1個 、合掌瓜 2個 、瘦肉適量 、無花果 4－5粒 、粟米 1枝 、蜜棗兩粒、果皮一角

功效：清熱下火、化痰潤肺

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【育兒湯水50款（上篇）】助發育防流感治長新冠」

（文章出版日期為2023年6月30日，文章連結）