【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 助發育、防流感、治長新冠

我相信治未病—未病先防!因此在疫情期間,我索性將紅酒櫃變成湯料櫃,每天親自擔任家裏的醫師執材料煲靚湯,感恩及托賴疫情之下我們家都比以前健康快樂,朋友都讚兒子㦡㦡愈來愈肥肥白白、面色紅潤及身體強壯,羡慕他才10歲仔已經逾100磅重155cm高(疫情前乃瘦奀仔一名),於是紛紛向我求教煲湯秘笈。那倒不如在此與眾分享一家大細都啱飲的湯水,尤其針小朋友痰多咳嗽、消化不良、食欲不振、記憶力差等常見問題、以及舒緩上呼吸道感染疾病(新冠、流感、感冒)引起的不適最為重要。(此為育兒湯水50款(上篇))

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



***圖片說明附各款湯水食譜及功效***

【青紅蘿蔔煲鱷魚肉湯】



材料:鱷魚肉 500克、紅蘿蔔 1條、青蘿蔔 1條、薑 3片、百合 1両、鮮淮山半條、南北杏 1湯匙、果皮 1塊、蜜棗 2粒、瘦肉

功效:紓緩咳嗽、養顏、改善氣管敏感

【合掌瓜紅蘿蔔粟米煲鱷魚肉湯】



材料:鱷魚肉 2両、粟米 1條、瘦肉 300克、南北杏 2湯匙、陳皮 3塊、紅蘿蔔 1條、合掌瓜一個、蜜棗2粒

功效:平喘化痰、止咳潤肺、有益心臟

【川貝無花果煲鱷魚肉湯】



材料:乾鱷魚肉 2片、川貝 3湯匙、無花果 3個、陳皮 1塊、鮮淮山 半支、百合 3湯匙、瘦肉、紅蘿蔔1條、蜜棗3粒

功效:健脾理氣、化痰止咳、清心安神

【鱷魚肉蘋果雪梨湯】



材料:蘋果 2個、雪梨一個、雪梨乾少許、沙參 1両、海玉竹 2両、川貝 半両、鱷魚肉 250克、豬展、400克、果皮 1塊

功效:止咳潤喉、健脾益肺、補氣補血

【龍脷葉蘋果紅蘿蔔湯 】



材料:龍脷葉 1 兩、蘋果 3 個、紅蘿蔔 1 條、瘦肉 半斤、南北杏 1 兩、蜜棗3粒

功效:潤肺止咳、治療咽痛失音和便秘

【五指毛桃淮山粟米湯】



材料:五指毛桃 2両、鐵棍淮山半條、粟米 2條、栗子 3両、紅棗 4粒、蜜棗4粒、花生 2両

功效:增強體質,健脾補肺

【紅蘿蔔合掌瓜章魚湯】



材料:合掌瓜 2個、紅蘿蔔 1-2條、花生 40克、眉豆 40克、章魚乾 1隻、果皮 1小塊、蜜棗 4粒、水展300克

功效:滋陰潤燥、健脾助消化

【章魚赤小豆節瓜湯】



材料:節瓜 2個、紅蘿蔔1條、章魚 1隻、蜜棗 4粒、赤小豆+扁豆+生薏米(混合)半碗、果皮 1角、豬尾骨適量

功效:濕利尿、止渴解毒、滋陰補血

【番茄薯仔紅蘿蔔煲紅金眼鯛】



材料:豐州日本空運紅金眼鯛魚red bream(連刺身DONKI 有售)或大眼雞1條、紅蘿蔔 1條、薯仔 2個、番茄 2個、腰果 10粒、瑤柱 2粒、薑 2片、鹹蛋 半隻、豆腐 1磚、芫荽 2棵

*魚以薑片先煎香

**滾湯煲1至1.5小時便可

功效: 健脾開胃、滋陰益氣、有助發育

【蓮藕雪梨百合湯】



材料:蓮藕 1節、雪梨 2個、百合2湯羹、南北杏2羹、蜜棗兩粒、果皮一角、無花果 4粒、瘦肉

功效:健脾胃、養心安神、潤肺止咳

【金銀菜紅蘿蔔陳腎湯】



材料:白菜乾1兩、新鮮白菜1斤、紅蘿蔔1個、陳腎2個、南北杏2湯羹、陳皮1角、蜜棗4粒、豬骨

功效:清熱止咳潤肺、治療頭痛眼痛大小便不暢。

【無花果川貝燉雪梨】



材料:川貝母 4錢、雪梨2個 、鮮百合 2顆 (乾百合亦可) 、純正蜂蜜隨意/蜜棗四粒、南北杏適量、無花果五粒、陳皮1角

功效:滋養潤肺、化痰止咳、治喉嚨痛、對慢性支氣管炎尤其有療效

【川貝海底椰燉蘋果湯 】



材料:川貝1両(磨粉)、海底椰乾 1 両、蘋果 2 個、乾百合 1 両、蜜棗 2 粒、無花果 5 粒、南北杏 1 湯匙、果皮1片、黑毛豬豬脊骨400克

功效:潤肺化痰止咳,改善氣管敏感防哮喘

【金銀菜羅漢果川貝湯】



材料:菜乾 1両、白菜半斤、紅蘿蔔1條、粟米1條、羅漢果 1個 、川貝 1湯匙 、蜜棗 2粒 、南北杏 少量 、瘦肉適量、果皮一塊

功效:清熱止咳潤肺利尿

【川貝蘋果燉烏雞】



材料:蘋果 3個 、川貝 2湯羹(磨粉)、竹絲雞 半隻 、薑片少許 果皮 1小角、蓮子 1兩、百合 1兩、瑤柱數粒

功效:潤肺養顏、健腦安神

【章魚蓮藕紅蘿蔔湯】



材料:大章魚一隻 、蓮藕两節、紅蘿蔔 一條 、綠豆 �2湯羹、蓮子2湯羹、蜜棗4粒 、圓肉 15粒 、果皮 1角、陳腎2隻

功效:健脾、清熱、解毒;適合小朋友濕疹飲用

【南瓜紅蘿蔔粟米淮山素湯】



材料:南瓜半個、新鮮淮山 半條、紅蘿蔔 1條、粟米 條、、無花果 2粒、蜜棗2粒、腰果20粒、果皮1角

功效:健脾去濕、預防感冒、促進腸胃蠕動、潤肺化痰、生肝氣

【蓮子百合五指毛桃健脾湯】



材料:白蘿蔔一個(約500克/連皮切塊)、白蓮子30克、百合20克、海底椰15克、五指毛桃70克、黃豆30克、生薏仁30克、山楂15克、紅棗3枚、陳皮1塊、生薑3片、瘦肉300克、

功效:益肺健脾、止咳化痰、新冠病患者尤其適宜服用

【百合蓮子粥】



材料:百合30克、蓮子30克、白果10枚、北沙參20克、生薏苡仁30克、陳皮1塊、白米50克

功效:健脾除濕,肺脾氣虛

*新冠病患康復者尤其適宜服用

【沙參玉竹湯水】



材料:北沙參20克、南北杏各12克、玉竹20克、雪梨(帶皮)2個、百合20克、蓮子25克、白果12顆、陳皮1塊、白蘿蔔(帶皮)半條、紅蘿蔔半條,瘦肉適量

功效:補益氣陰,潤肺化痰,促進呼吸道疾病的康復

*新冠病患者尤其適宜服用

【蘋果雪梨無花果雪耳湯】



材料:蘋果 2個、雪梨 2個、雪耳 適量、無花果 10粒、栗子10粒、南北杏 2湯匙、瘦肉 300克、蜜棗 2粒、果皮1角

功效:潤肺化痰、滋潤皮膚、健胃清腸

【蟲草花魚翅瓜粟米湯】



材料:魚翅瓜 1個、蟲草花 1湯匙、粟米 1條、冬菇 4粒、栗子 半磅、紅蘿蔔 1條、金華火腿一片、瘦肉300克

功效 :清熱解毒、潤腸

【魚翅瓜鮮淮山百合湯】



材料:魚翅瓜 1個、鮮淮山 1條、百合 一湯匙、粟米 2條、無花果 5粒、瘦肉200克、瑤柱5粒、蜜棗兩粒

#在最後20分鐘加入淮山

功效:清心寧神、益氣養陰、降血壓及膽固醇

【老黃瓜赤小豆扁豆湯】



材料:老黃瓜 1個、赤小豆 20克、扁豆 20克、紅蘿蔔 1條、粟米 1條、蜜棗 4粒、豬展200克、陳皮一角

功效:解暑、利濕、清熱

【川貝海底椰椰燉鵪鶉】



材料:鵪鶉2隻、海底椰、川貝一湯羹、果皮 1塊、無花果 2粒、瘦肉、紅蘿蔔1條、蜜棗兩粒

功效:清燥熱、止咳、滋陰潤肺、健脾益氣

6媽廚房 煲湯小貼士:

1. 任何肉類必須先加薑片氽水2-3分鐘;

2. 蜜棗及陳皮是湯水必備。陳皮浸軟後瓤刮,凍水下陳皮;

3. 紅蘿蔔/蘋果乃湯水百搭之選,任何體質適皆宜;

4. 蘋果及雪梨去芯連皮煲;

5. 淮山及百合,可選用新鮮鐵棍淮山或鮮百合代替;

6. 一般乾貨材料洗淨,以清水略浸15分鐘便何;

7. 一般老火湯水,待水滾後放入所有材料,大火滾30分鐘 ,然後轉慢火煲或燉約2.5小時;

8. 滾湯則中火煲1-1.5小時便可;

9. 家裏有高膽固醇人士嫌豬骨多油,可改用鱷魚肉(痛風人士不適用)、瘦肉、豬柳、響螺、日月貝、瑤柱、雞殼、鷓鴣、鵪鶉(感冒者不適用)等代替,或者用腰果及合桃改成素湯。

點擊連結觀看其餘湯水食譜: 【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 有助提升記憶力抵抗力改善濕疹

【節瓜花生蓮藕湯】



材料:節瓜 半斤、蓮藕 1個、花生 1両、薑 2片、豬展200克、蜜棗兩粒、瑤柱四粒

功效:清熱潤肺、解渴除濕

【合掌瓜煲椰子】



材料:印度椰子 1個 、合掌瓜 2個 、瘦肉適量 、無花果 4-5粒 、粟米 1枝 、蜜棗兩粒、果皮一角

功效:清熱下火、化痰潤肺

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【育兒湯水50款(上篇)】助發育防流感治長新冠」

(文章出版日期為2023年6月30日,文章連結)