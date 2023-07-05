【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 有助提升記憶力抵抗力改善濕疹

我相信治未病—未病先防！因此在疫情期間，我索性將紅酒櫃變成湯料櫃，每天親自擔任家裏的醫師執材料煲靚湯，感恩及托賴疫情之下我們家都比以前健康快樂，朋友都讚兒子㦡㦡愈來愈肥肥白白、面色紅潤及身體強壯，羡慕他才10歲仔已經逾100磅重155cm高（疫情前乃瘦奀仔一名），於是紛紛向我求教煲湯秘笈。那倒不如在此與眾分享一家大細都啱飲的湯水，尤其針小朋友痰多咳嗽、消化不良、食欲不振、記憶力差等常見問題、以及舒緩上呼吸道感染疾病（新冠、流感、感冒）引起的不適最為重要。（此為育兒湯水50款（下篇））

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



***圖片說明附各款湯水食譜及功效***

【節瓜花生蓮藕湯】



材料：節瓜 半斤、蓮藕 1個、花生 1両、薑 2片、豬展200克、蜜棗兩粒、瑤柱四粒

功效：清熱潤肺、解渴除濕

【合掌瓜煲椰子】



材料：印度椰子 1個 、合掌瓜 2個 、瘦肉適量 、無花果 4－5粒 、粟米 1枝 、蜜棗兩粒、果皮一角

功效：清熱下火、化痰潤肺

【鮮淮山椰子瘦肉湯】



材料：印度椰子 1個 、鮮海底椰乾1両、栗子 約12粒 、鮮淮山 1支、百合 1両、海玉竹 1両、紅蘿蔔 1條、蜜棗 3粒、南北杏 1湯匙、豬尾骨適量

功效：滋潤止咳、清燥熱

【無花果沙參麥冬燉木瓜】



材料：無花果 6-8粒 、沙參 20g、麥冬 15g 、鱷魚肉200-250g 百合 一湯匙、木瓜一個、蟲草花一兩、陳皮一角、蜜棗兩粒

功效：主冶喉嚨痛、滋潤止咳

【椰子無花果鱷魚肉湯】



材料：印度椰子 1個、紅蘿蔔 1條、海底椰乾 半碗、無花果 6-8粒、果皮 2塊、南北杏 2湯匙、鱷魚肉200克、豬骨200克

功效：止咳潤肺、養顏、清燥熱

【五指毛桃鮮淮山栗子湯】



材料：五指毛桃1両、新鮮淮山1支、無花果約10粒、栗子 約10粒、粟米 一條、茨實1湯匙、南北杏2湯羹、椰棗約10粒、瘦肉適量、果皮1角

功效：增強體質、健脾補肺、行氣去濕

【青紅蘿蔔雙鱷魚肉湯】



材料：鱷魚肉 250克、光鱷魚乾2大片、紅蘿蔔 1條、青蘿蔔 1條、薑 3片、百合 1両、淮山 5片、南北杏 1湯匙、果皮 1塊、蜜棗 2粒、無花果6粒、乾螺頭6粒

功效：紓緩咳嗽、養顏、改善氣管敏感

【迷你佛跳牆】



材料：新鮮鮑魚 4隻 、迷你急凍花膠 6隻 、迷你急凍海參四條（须清洗中間腸部）、竹絲雞半隻、豬腱 /豬骨1份 、冬菇 4隻 、紅棗 4粒 、圓肉 12粒 、紅蘿蔔 1條(切小塊) 、瑤柱 數粒 、金華火腿1片 、薑片 4片、果皮1片

功效：滋陰養顏、補氣益血

【冬瓜紅蘿蔔薏米湯】



材料：冬瓜 仔一個、紅蘿蔔一條、薏米 65g 、扁豆 65g、蜜棗 3粒 、乾瑤柱6粒、無花果6粒、豬展適量、陳皮1角、杞子少許

功效：消暑祛濕、利尿消腫、生津除痰

【沙參玉竹川貝燉蘋果雪梨】



材料：蘋果2個、雪梨2個、沙参1両、海玉竹1両、鮮淮山半條、川貝2湯羹、南北杏2湯羹、無花果3粒、蜜棗2粒、圓肉2湯羹湯羹、西施骨適量、陳皮一角

功效：平喘化痰、止咳潤肺，對哮喘和咳嗽有顯著的療效

【老黃瓜素湯】



材料：老黃瓜 1條、粟米 1條、紅蘿蔔 1條、赤小豆 1両、扁豆 1両、腰果 2両、陳皮 1塊、蜜棗 4粒

功效：降火利水、解毒、利尿消炎

【鮮淮山合掌瓜粟米湯】



材料：合掌瓜 2個、白粟米 1條、鮮淮山半支、百合 30克、蓮子 40克、豬骨300克、薑 3片、蜜棗 3粒、陳皮1角

功效：健脾開胃、潤肺止咳

【海底椰無花果雪耳湯】



材料：雪耳 2朵、粟米 2條、紅蘿蔔 1條、百合 1両、海底椰子片 80克、栗子 10粒、無花果 5粒、陳皮一角、蜜棗兩粒、豬柳適量

功效：潤肺止咳、寧心安神、潤腸通便、消腫解毒

【鮮淮山沙參玉竹煲鮑魚】



材料：鮮淮山半支、鮮鮑魚6-8隻、沙蔘一兩、玉竹一兩、紅蘿蔔一支、瑤柱6-8粒、杞子少許、薑兩片、腰果40克

功效：滋陰補虛、明目護肝、止咳潤肺

【青森長芋煲鯽魚】



材料：鯽魚一條、紅蘿蔔一條、粟米一條、炒扁豆一湯羹、赤小豆一湯羹、陳皮一角、蜜棗兩粒、豬骨適量、薑2片、新鮮淮山/青森長芋半條

功效：開胃健脾、增強抵抗力、降三高

【鱷魚肉川貝蘋果湯】



材料：蘋果 2個、沙參 1両、海玉竹 2両、川貝 半両、乾鱷魚肉 2大片、瘦肉400克、果皮 1塊、蜜棗兩粒

功效：止咳潤喉、健脾益肺、補氣補血

【白蘿蔔陳皮雪耳薏米素湯水】



材料：白蘿蔔 一條、陳皮 1角 、雪耳 2小個小 、薏米 一湯羹、鮮准山/青森長芋半條、花菇8粒

功效：化痰止咳、健脾和胃、理氣消脹

【蟲草花腰果猴頭菇湯】



材料：猴頭菇約2-3個、紅蘿蔔 1條、粟米1條、蟲草花 1両、栗子約10數粒、無花果 3粒、蜜棗 3粒 、果皮1角、豬柳適量

功效：提升記憶力、改善腸道健康、止咳化痰

【川貝雪耳燉雪梨】



材料：雪梨3個、雪耳3朵、川貝兩湯羹、蓮子1湯羹、南北行一湯羹、百合1湯羹、無花果3粒、果皮一角、豬柳適量

#8大味甘性平材料

功效：清熱潤肺、止咳化痰、滋陰健脾

【清熱除痰冬瓜湯】



材料：冬瓜1份（最好選冬瓜頭或尾）、豬腱350克、淮山/青森長芋半支、茨實 兩湯羹、生薏米2湯羹、姜 1片、冬菇數粒、瑤柱數粒、金華火腿小片、陳皮一角、蜜棗兩粒

功效：利尿消腫、除痰、清熱消暑

【椰子蟲草花松茸菇燉鵪鶉】



材料：急凍鵪鶉2隻、紅蘿蔔 1條、粟米、椰子一個、蟲草花、松茸菇、淮山 3 錢、杞子 3錢、蓮子 3錢、榣柱 3粒、紅棗 （去核）3粒、生薑 3片、陳皮一角

功效：對脾胃虛弱，食欲不振、肢倦乏力、容易咳嗽及痰多小朋友最為適合。

【老黃瓜章魚羅漢果湯】



材料：老黃瓜 1個、章魚乾 1塊、瘦肉 300克、金羅漢果 1/2個、綠豆 兩湯羹、赤小豆 兩湯羹、陳皮1角、蜜棗兩粒、陳腎2隻

功效：清熱利尿、生津止渴、消暑化濕

【花膠鮑魚燉烏雞湯】



材料：烏雞 1隻、新鮮鮑魚仔六隻、大花膠1隻、紅蘿蔔 1條、蓮子 20克、淮山 30克、肇實 20克、陳皮1角、金華火腿小片

功效：滋陰養顏、補氣益血

【黑蒜印度椰子素湯】



材料：印度椰子1個、紅蘿蔔 1條 、栗子 約10粒、粟米1條 、南北杏 約2湯匙 、椰棗 約10粒 、合桃約3湯羹、黑蒜 約5粒 、果皮一角

功效：滋陰潤燥、提高免疫力、消除疲勞、抗氧化、止咳潤肺養顏

【鱷魚肉粟米紅蘿蔔湯】



材料：急凍鱷魚肉 300克、粟米 1條、紅蘿蔔 1條、南北杏 2湯匙、陳皮 3塊、無花果四粒、海底乾半碗、蜜棗兩粒

功效：止咳潤肺、養顏清燥熱

【節瓜粟米紅蘿蔔湯】



材料：節瓜 2條、粟米 1條、紅蘿蔔 1條、蜜棗 3粒、陳皮 3塊、南北杏3湯羹、新鮮淮山半條、豬柳300克

功效：健脾化痰、止咳潤肺

【姫松茸章魚蓮子栗子雞湯】



材料：姫松茸 30克、章魚 1隻、蓮子 50克、鮮淮山/日本長芋半條、栗子 約10粒、烏雞 半隻、果皮 1塊、蜜棗 3粒

功效：補腎益身、理氣化痰

6媽廚房 煲湯小貼士：

1. 任何肉類必須先加薑片氽水2-3分鐘；

2. 蜜棗及陳皮是湯水必備。陳皮浸軟後瓤刮，凍水下陳皮；

3. 紅蘿蔔/蘋果乃湯水百搭之選，任何體質適皆宜；

4. 蘋果及雪梨去芯連皮煲；

5. 淮山及百合，可選用新鮮鐵棍淮山或鮮百合代替；

6. 一般乾貨材料洗淨，以清水略浸15分鐘便何；

7. 一般老火湯水，待水滾後放入所有材料，大火滾30分鐘 ，然後轉慢火煲或燉約2.5小時；

8. 滾湯則中火煲1-1.5小時便可；

9. 家裏有高膽固醇人士嫌豬骨多油，可改用鱷魚肉（痛風人士不適用）、瘦肉、豬柳、響螺、日月貝、瑤柱、雞殼、鷓鴣、鵪鶉（感冒者不適用）等代替，或者用腰果及合桃改成素湯。

點擊連結觀看其餘湯水食譜：【鄧明儀:幸福育兒】育兒湯水50款 助發育、防流感、治長新冠

【青紅蘿蔔煲鱷魚肉湯】



材料：鱷魚肉 500克、紅蘿蔔 1條、青蘿蔔 1條、薑 3片、百合 1両、鮮淮山半條、南北杏 1湯匙、果皮 1塊、蜜棗 2粒、瘦肉

功效：紓緩咳嗽、養顏、改善氣管敏感

【合掌瓜紅蘿蔔粟米煲鱷魚肉湯】



材料：鱷魚肉 2両、粟米 1條、瘦肉 300克、南北杏 2湯匙、陳皮 3塊、紅蘿蔔 1條、合掌瓜一個、蜜棗2粒

功效：平喘化痰、止咳潤肺、有益心臟

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

原題為「【育兒湯水50款（下篇）】提升記憶力抵抗力改善濕疹」

（文章出版日期為2023年7月1日，文章連結）