學生相｜港媽簡易自製學生面試相 用$29買快圖美$100現金券攻略

家長很快就要為小朋友準備K1幼稚園面試或是小學面試交表，準備的文件、相片或影片多的是。相信影學生相、面試相是家長面對的一大難題，小朋友這些行為「無時停、坐唔定、影相掛住玩」實在令家長相當頭痛！這位港媽簡易自製學生相、面試相，單位數港元已經處理到一打證件相了！小編更找到相片沖曬優惠，只需用$29便可購買快圖美$100現金券！各位家長要留意下文！



〈和牛B的成長日記〉的版主媽媽曾分享自己為女兒親自操刀影學生相的經驗，分享了以下幾個影學生相的注意位：

學生相注意位一：白色牆身、光線充足

只要是光線充足的地方，以及重點的白色牆身就可以進行拍攝。

自製學生相、面試相（圖片授權：和牛B的成長日記）

學生相注意位二：下載製作證件相的應用程式

拍攝一堆相片後，然後下載「證件照專家」應用程式。

對於我來說，應用程式很容易操作，不需要任何技術，只需要選好一張相，一陣子就完成了。

我完全沒有修圖，亦不需要自己退地（因為背景是白色牆身），應用程式自動轉換妹妹的相片變成證件相。

背景顏色一共6種顏色選擇，包括黑色、白色、寶藍色、天藍色、淺藍色和紅色等背景顏色。

學生相注意位三：選擇4R尺寸沖曬

經測試後，沖曬4R能夠一張相紙顯示8張學生證，而分割後的每張證件相尺寸是比較適合使用。

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卡通相簿：多款迪士尼卡通人物A4尺寸全影像硬皮封面，16版內頁可於網上輕鬆製作，更可加入心意字句

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