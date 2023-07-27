小朋友零食要避免不必要成份 營養學家大推十大小朋友健康零食

所謂「健康」就是低卡路里、低脂，甚至是無糖的零食或小食。而在成分表裡，要注意食物是否添加很多不必要的 E number (食物添加劑)。營養學家 Mandy Wong在網上分享適合小朋友的小食，有時可為小朋友補充正餐攝取不足的營養與能量，不過建議選購較少添加不必要成分的小食為考慮因素！

本文作者：營養學家 Mandy Wong



1. Greenday Kids 西蘭花脆脆

製作成分簡單，當中西蘭花所佔成分高達97%！1小包(9克)西蘭花脆脆已有2克纖維。小朋友如有偏食習慣，可以爭取餐間小食時間，選取較天然小食，鼓勵小朋友認識食物。脆脆口感可以增加小朋友對食物興趣，慢慢再培養小朋友認識不同新鮮蔬果！

2. Greenday Kids 土多啤梨脆脆

這款士多啤梨脆脆成分只有雨個，其中士多啤梨佔98%！味道酸酸甜甜，以水果為首的小食，適合代替糖果或朱古力等甜食。而且，一小包只有9克，35千卡，容易控制小朋友進食量及糖分攝取。

3. Seapoint Farms 乾烤毛豆

若小朋友蛋白質攝取偏低，尤其可利用餐間時間補充蛋白質，以助生長。當中，尤其推介豆豆小食。經乾烤製作的豆豆小食不但可口，約1/4包己有2隻雞蛋的蛋白質含量。

4. Made Good 穀物波波

雖然堅果屬不錯小食，但堅果類屬致敏食物之一，有機會末必適合每位小朋友，而學校亦有可能禁止學生帶含堅果小食。所以，可以注意"NUT FREE"小食，其中，以燕麥及果乾製成的能量球小食，都適合小朋友帶回學校。

5. gimMe 即食紫菜

挑選小朋友的小食/零食，以愈天然及少加工製作就愈好。只有少許鹽及油調味的紫菜較淡口，減低小朋友長大後容易偏好濃味食物的纖鲁。

點擊即睇十大健康小食（小朋友篇）

6. Seapoint Farms 南瓜籽紫菜脆片

紫菜、芝麻及南瓜籽均含纖維，只是半包紫菜脆片，已有2克纖維，而熱量只有85千卡，不會影響正餐食愍。

7. Sahale Snacks 混合杏仁雜莓

只有杏仁、腰果、藍莓乾、蘋果乾等天然食材及加入少許鹽的堅果、果乾小食，屬健康之選。但果仁一般熱量偏高，如要注意體重的小朋友，就要注意進食分量。

8. 四洲甘栗

成份只有甘栗，屬較天然小食，亦可為小朋友提供碳水化合物，以補充能量。

9. 能量棒餅乾（全麥可可）

加入不同營養素的餅乾能為小朋友補充部分正餐缺乏攝取的營養素。這款餅乾加入了鐵質、鈣質及多種維他命，亦含少量纖維。但不建議以餅乾作為正餐。

10. Yum Earth 有機維他命C糖

購買糖果可留意色素屬天然、還是人工色素。同時，亦可留意糖果有否添加其他營養素，如：維他命C。不過，糖果屬高糖，不建議多吃，1-2粒為上限。

《本文獲營養學家 Mandy Wong授權轉載》

營養學家 Mandy Wong

小朋友健康零食推薦1. Seapoint Farms, 乾烤毛豆，海鹽

（HK$19.4；110g）

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Seapoint Farms 乾烤毛豆（ed-ah-mah-may）健康美味，富含植物蛋白質和纖維。此外，本乾烤日本青豆產品還含所有必需胺基酸，原原料無膽固醇和反式脂肪。

小朋友健康零食推薦2. MadeGood 格蘭諾拉麥片 草莓味 5 包

（HK$40；24g）

獲USDA 有機認可、GFCO 認可的無麩質、通過 Pro - Cert 有機認可及Non-GMO 專案驗證。產品無堅果，主要成份來自蔬菜的營養素、無人工色素或調味料。產品無下列常見致敏原：花生金、木本堅果、乳製品、蛋類、小麥和麩質、大豆、芝麻、魚和甲殼類水生動物。

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小朋友健康零食推薦3. gimMe 優質烤海藻 海鹽

（HK$17；10g）

韓國產品獲得全素認可、QAI 有機認可、USDA 有機認可、Non-GMO 專案驗證以及無麩質認可。其他成份有機海藻、有機葵花籽油、海鹽，也有加工大豆、芝麻油。

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小朋友健康零食推薦4. Seapoint Farms 海草酥 南瓜芝麻味

（HK$25；35g）

這款海苔脆片用南瓜籽和芝麻籽分層後進行雙烤，以生產美味的酥脆零食。這種輕盈鬆脆的小吃不僅美味可口，而且富含人體必需的礦物質和維生素。產品獲Non-GMO 專案驗證、全素、無麩質，而其他成份白芝麻、麥芽糖、海帶、南瓜子、海帶粉、海鹽。

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小朋友健康零食推薦5. Sahale Snacks 杏仁混合乾果 9 包

（HK$147.4；42.5g）

產品獲Non-GMO 項目驗證、無麩質認可、乾烤堅果、無人工調味料、無人工防腐劑。

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小朋友健康零食推薦6. YumEarth 有機維生素C硬糖 柑橘香叢

（HK$27；93.5g）

產品獲NON-GMO工程認可、有機認可及美國USDA有機認可，不含麩質、天然口味、不含人工色素、採用真正*果汁製作。而且產品更獲。獨立包裝的有機硬糖，不含樹堅果、不含花生、無脂肪、無合成色素等。

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