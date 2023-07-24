暑假親子好去處SKY100/海洋公園睇珊瑚/芝麻街/獨角獸/Kinder森林

暑假好去處，當然是要包攬戶外及室內玩樂場！這次小編整理由室內玩到戶外的好玩場所，包括天際100 天際至Chill攝影夏令營、 海洋公園emoji®夏日瘋狂玩水派對、沙田新城市【《芝麻街》夏日沙田遊】、PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」、WINDSOR X Kinder夏日森林奇趣歷險，各大活動具備打卡玩素，又可以讓小朋友瘋狂放電！內文更有門票優惠，切勿錯過！



天際100 天際至Chill攝影夏令營



觀景台全新七大打卡位

天際100設置了全新七大打卡位，以夢幻天空為主題設計的造型椅，如白雲、彩虹、星星和月亮，打卡造型椅分佈在觀景台的不同方位；另一區以山系主題佈置的露營車連露營帳幕、望遠鏡及降落傘三個打卡點，讓訪客可以以靜態欣賞景觀。

免費趣味夾夾樂

天際100於夏日活動期間設有「夏日至FUN 夾娃娃機」，憑入場門票每人可免費獲取一個遊戲代幣，揀選夾娃娃機試玩一局。夾娃娃機有機會贏取豐富獎品！包括近期掀起復古相機熱潮的低像素數碼CCD相機、雲朵造型抱枕、手機背帶繩和美味零食等等。

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「週末夏日祭」表演活動

表演一：「變臉表演」 體驗濃厚文化精粹

韋小姐是香港唯一的女變臉師，憑著她獨特創新的意念為變臉帶來不同的臉孔，如卡通臉譜、配合現代舞步的變臉等，韋飛雄小姐於世界表演藝術錦標賽高級組Variety Show 組別分別獲得香港賽區金獎、全美Live show 金獎及全球總金獎。來到天際100，大家都能夠近距離欣賞變臉藝術，感受到中國國粹獨有的魅力，體驗濃厚的傳統中華文化，別錯過這場精彩的表演啦！

活動日期：7月22日及8月20日

活動時間：下午3時30分

表演二：「夢幻泡泡表演」 藍天白雲下的夢幻匯演

表演者會運用簡單用具和一雙巧手來表演各式各樣造型的肥皂泡泡，如有拉超大型泡泡、飄浮在空中的泡泡、煙霧泡泡等，加上湛藍的天空景色，瞬間營造出超夢幻的景況! 同時亦有泡泡套人的互動環節，讓小朋友能夠沉浸式體驗奇幻泡泡世界中， 一家大小重拾童真歡樂無窮。

活動日期：7月18日、8月13日、8月19日及9月2日

活動時間：下午3時至4時

活動一：小朋友至愛的「臉部彩繪體驗」 多款圖案展現繽紛夏日

「臉部彩繪」作為一種藝術形式，是節慶日子、派對及嘉年華的必備節目，在外國流行已久。繪畫師以面部為畫布，配合五官畫出千變萬化的圖案，深受各年齡層歡迎！天際100將會於7月29日、8月12日及9月3日舉辦「臉部彩繪體驗」活動，彩繪師為大家臉上繪畫七彩的花紋圖案，歡迎大人或小朋友一起畫上繽紛的圖案，拍下趣怪照片享受親子時光！

活動日期：7月29日、8月12日及9月3日

活動時間：下午2時至5時

參加活動：現場需領籌號輪侯

活動二：「幻彩花花棉花糖」在393米高空品嘗雲朵滋味

誰能抵抗既色彩繽紛又甜絲絲的棉花糖呢？只需在活動期間到訪天際100，現場免費提供手造的花朵形狀和愛心形狀棉花糖，每位訪客限領取一次。一邊品嘗入口即化的棉花糖，一邊遊覽天際100觀賞一朵朵真實的「棉花糖」雲高掛在藍藍的天空上，彷彿置身雲層感受雲朵的滋味。

活動日期：8月5日及8月27日

活動時間：下午2時至5時

參加活動：現場需領籌號輪侯，每人只限領取一次，額滿即止。

活動三：「攝影小教室」 定格夏日天際

「攝影小教室」將會由風景攝影學會的專業攝影師來教導訪客如何使用手機拍攝出攝人美景的照片，亦會講解不少拍攝小技巧，例如利用手機的內置功能拍攝長曝光的照片等等，讓訪客能夠拍出居高臨下的風景照，完美地捕捉夏日美景！工作坊將於每時段開放20個名額，訪客均可即場報名參加，額滿即止。

活動日期：7月23日及8月26日

活動時間：下午2時至4時

海洋公園emoji®夏日瘋狂玩水派對 附水上樂園門票優惠



炎炎夏日，海洋公園水上樂園與emoji® – The Iconic Brand一起為全城消暑，邀請大家與一眾emoji®齊齊投入瘋狂玩水派對，玩轉27個室內及室外、全天侯水上遊樂設施，實行全民Splasher！

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emoji®主題景點盡情打卡

與此同時，即日起至8月27日，進駐水上樂園不同角落的emoji®，將會在宏利呈獻天海灣以及室外的湧浪灣，與探險家們在水中抱抱打卡，一同擺盡各種俏皮甫士，化身「打卡Splasher」！

到珊瑚大堂的emoji®主題遊戲區，一眾遊戲王便可在家人和好友面前，一展過人技術，挑戰「眼明手快Splasher」銜頭。 來到「水彈大激鬥」，就要向好友下戰書，用「水彈」進行刺激攻防戰，看看誰能打低對方成為「水彈Splasher」！

活動期間，只需於水上樂園尋找emoji®身影打卡，在Instagram或Facebook出貼文，並加上專屬hashtag #BeASplasher 與好友分享，每篇貼文即可獲得扭蛋機會一次，讓你從巨型emoji®扭蛋機中「扭」出驚喜紀念品。

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海洋公園「活化珊瑚中心」

為鼓勵公眾身體力行保護海洋生態，海洋公園遊客由7月8日起可在「活化珊瑚中心」體驗一系列社區活動，包括講解珊瑚在海洋生態系統角色，以及檢查珊瑚生長情況的STEAM實驗，從中了解珊瑚生長所面對的威脅。此外，香港富麗敦海洋公園酒店亦舉辦各類活動供住客參加，包括於海洋公園內「海洋奇觀」的浮潛體驗，這些活動讓參加者透過親身體驗學習珊瑚生態。

「活化珊瑚行動」揉合了科技及保育元素，採用全球首創的3D打印赤陶製珊瑚礁盤技術，並透過跨界別合作及社區參與推動環保。是項計劃於去年九月推出，是香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃，旨在未來三年於香港南部水域熨波洲重建20平方米的珊瑚礁，為本地珊瑚復育作出貢獻。目前，首批7.5平方米的珊瑚礁盤已移植至熨波洲，而超過120塊珊瑚碎片正在「活化珊瑚中心」養殖，稍後將會被移植到熨波洲海床。

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PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」



踏入暑假，熱愛玩遊戲機的小朋友常常躲在家裡，廢寢忘餐地玩角色扮演和賽車遊戲追求刺激感！刺激的賽車遊戲豈只存在於虛擬世界？由2023年7月20日至7月28日，PMQ元創方將於地面廣場舉行一場「夏日嘥力錦標賽」，讓4至12歲的小朋友在兒童賽車體驗中熱血沸騰起來，體驗真實的角色扮演成為賽車選手！各位車手還可以親自裝飾愛車的外觀，在賽道上穿越海陸空場景，逐一擊破重重障礙，讓小朋友暫時拋下手機和作業，在賽車場上盡情揮灑汗水、「嘥力」放電，滿足小小賽車夢！

PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」

日期及時間：2023年7月21日（五）至2023年7月28日（五） | 11:00am – 6:00pm

地點： PMQ元創方地面廣場

穿越4大場景玩轉海陸空

第一站！陸地沙漠急轉彎

各參加者先穿越陸地賽區，在仙人掌佈置前急速過彎，再扭過地上顛簸不平的「小山坡」，考考各位車手的車技與反應！

第二站！閃避穿越浮條窄路

攀山越嶺後便駛入充滿夏日氣息的沙灘賽區！參加者必須閃避沙灘球懸吊裝置，再駛進色彩繽紛的浮條窄路，各位車手千萬不要被眼前障礙物迷了眼睛，要專心駕駛勇往直前啊！

第三站！潛入藍色海洋世界

攀山後當然要涉水，深入海洋世界闖蕩一番！經過巨型紅鶴陣，便來到海底隧道穿梭魚群與珊瑚，在鱗光閃閃的海洋中感受極速飄移的樂趣！

終點站！翱翔天際高速衝線

從海洋世界裡轉彎，瞬間衝出水面突破天際，來到天空賽區！參加者繞過巨型熱氣球後，需要抵抗強風障礙，迅速穿梭浮雲隧道，拼盡全力翱翔天際！

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沙田新城市【《芝麻街》夏日沙田遊】



新城市廣場於7月14日至8月13日期間為大家帶來【《芝麻街》夏日沙田遊】，《芝麻街》人氣角色會坐鎮與各位粉絲selfie，更不能錯過的就是《芝麻街》期間限定店，售賣多款《芝麻街》獨家精品，讓大家第一時間入手心水新品；此外，同場更會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場佈置及多間本地小店發售的精品及食品都特地加入沙田特色，貼合一眾「沙田友」的口味。《芝麻街》角色現身【《芝麻街》夏日沙田遊】 限定精品率先登場！ 多款產品全港獨家

今次的【《芝麻街》夏日沙田遊】，一眾芝麻街人氣角色將齊集於商場1期1樓，巨型立體1：1的Big Bird及Bert會坐鎮會場，等候大家來瘋狂擺pose合照！為迎接《芝麻街》首次到訪沙田新城市廣場，商場更特別設置《芝麻街》x Shatin的4米長打卡位，Elmo在SHATIN的英文字母上大擺各款趣怪pose，非常佻皮，旁邊則有1：1的Elmo陪伴著並歡迎大家，粉絲們看見定必大呼可愛。

粉絲們喜歡打卡之外，更喜歡擁有各類型精品，場內的「《芝麻街》期間限定店」，有盡各式《芝麻街》精品，適合大人小朋友的各類小物一應俱全，由公仔、隨身包，到多款家品，供各位粉絲搶購，每一款都讓人愛不釋手！

【《芝麻街》夏日沙田遊】及「夏日文青手作美食市集」 詳情

日期： 即日起至8月13日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及西翼（近Shake Shack）

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新城市廣場盛夏大派對【獨角獸狂想曲】



今個夏日，新城市廣場為大家帶來「陽光與海灘」，並找來集夢幻仙氣少女風於一身的的獨角獸舉行盛大派對，讓各位盡情打卡，相機準備好了嗎？由即日起至8月20日，新城市廣場為大家呈獻超越夢幻的【獨角獸狂想曲】，一邊可與獨角獸一同於海灘「暢泳」、一邊開沙灘派對，另一邊更有萌萌獨角獸加上漫天泡泡場景，讓喜歡夢幻的您融入仙境一樣！愛玩樂的您更可到Play Park與獨角獸玩遊戲贏獎品！

【獨角獸狂想曲】詳情

日期：2023年7月20日至8月20日

時間：中午12時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、3樓戶外平台及3期3樓

【獨角獸狂想曲】打卡點

商場一期3樓搖身一變成為沙灘，入口處是糖果色的彩虹拱門，入場前先靠在彩虹上打個卡，準備開展夢幻消暑旅程！漂浮在「海」中央的是佔地近3,000呎、高達5米的獨角獸巨型吹氣波波池，無論大人還是小朋友都可以一同跳到獨角獸的背上盡情打卡兼齊齊開心「暢泳」。

沙灘旁有另一隻巨型獨角獸泡在水池消暑，十分識嘆，水池還有位置等您來加入呢！而沙灘的另一旁就有chill爆沙灘椅及太陽傘，令這個「獨角獸陽光沙灘」充滿夏日氣色，叫人少女心大爆發，靚相不停拍！

打完卡仍然意猶未盡，想和獨角獸玩遊戲？於1期UB層的Play Park及3期2樓分別設有獨角獸主題的彈珠機及釣釣樂遊戲等你來挑戰

WINDSOR X Kinder夏日森林奇趣歷險



美味、新奇又好玩，今個暑假，皇室堡與Kinder一次過滿足您３個願望！即日起至8月31日，皇室堡破天荒與Kinder攜手呈獻全港首個Kinder主題遊樂園，帶領熱愛冒險的大小朋友參與WINDSOR X Kinder 夏日森林奇趣歷險，小朋友除可與Kinderino結伴闖蕩3大森林秘境——叢林基地、歷險吊橋及交響樂營地，沿途結識一眾來自Kinder應用程式Applaydu的可愛動物朋友，更可即場體驗全港首部WINDSOR Ｘ Kinder夾蛋機，贏取Kinder產品、限量沙灘波或填色繪本！另外駐場的Kinder自動售賣機同為全港首次曝光，讓你可以即場享受甜蜜美味！暑假一起來WINDSOR X Kinder 夏日森林奇趣歷險盡情想像、玩樂及探索吧！

3大Kinder森林秘境 模擬攀岩、滑梯及吊橋 考驗膽量盡情放電

大家抵達位於皇室堡中庭、3.5米高的叢林基地後，可先與經典的Kinderino報到，為冒險旅程做好準備！然後可手腳並用一步一步爬上攀岩石坡，從高處俯瞰森林全貌。稍作休息後輕輕鬆鬆由野外滑梯瀡下，享受風速快感！大家亦可於交響樂營地和鸚鵡老師來場森林搖滾派對，伴隨節奏敲打樂鼓，唱遊森林。最後迎來終極歷險吊橋，聽從猩猩隊長的指揮，走在搖搖晃晃的吊橋，稍有不慎便會在急流上踏空，挑戰大家的膽量和平衡力！

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Kinderino及Applaydu動物朋友坐鎮4大親親自然相位 近距離打卡捕捉美好時刻

智勇雙存的大家完成挑戰後，絕不能錯過與首度於商場現身的Kinderino及從Applaydu虛擬世界穿越而來的非洲豹寶寶、鸚鵡老師和猩猩隊長近距離接觸及拍照留念。回到森林中心，跟隨Kinderino高舉小手，擺出自信姿勢，紀念冒險啟程的珍貴時刻。溫和可愛的非洲豹寶寶躲藏在森林角落，略帶害羞地向大家打招呼，靜候大家前來合照。途經音樂營地，不妨伴隨節奏敲響樂鼓，以動感十足的敲擊樂向樹上的鸚鵡老師問好。最後大家一起來鼓起勇氣搖搖晃晃的走到吊橋，與身旁穩如泰山的猩猩隊長相映成趣，共度夏日滿FUN時光。

免費派發Kinder紙皇冠及面具DIY材料 + Kinder人氣朱古力產品

皇室堡於活動期間更有大小皆宜的Fun享Kinder Together！活動，只要讚好「皇室堡」及「Kinder」之Facebook官方帳號，就可免費換領Kinder紙皇冠及面具DIY材料或Kinder人氣朱古力產品，親子可隨個人喜好貼上Kinderino及心愛的Applaydu動物貼紙，發揮創意設計及製作出獨一無二的Kinder飾品。大小朋友更可戴上獨一無二的紙皇冠及面具體驗現場活動，共同創造美好的暑假回憶。

【Kinder夏日森林奇趣歷險@皇室堡】活動詳情

日期：即日起至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭