消委會｜濕紙巾細菌含量超標？ 精選8款五星濕紙巾 最平$0.22一張

個人護理濕紙巾用途廣泛，不論日常照顧長者或新手父母帶同嬰幼兒外出時，需要幫寶寶擦手抹臉，或換尿片時擦拭，都是方便快捷的清潔方法。消費者委員會檢測市面上的個人護理濕紙巾，發現1款樣本的細菌含量超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用或會有更高風險。1款樣本所含溶液的酸鹼值低於內地《濕巾標準》的下限，容易引起皮膚痕癢或炎症。另外，2款樣本含有可致敏的化學物，有機會令使用者皮膚敏感。以下集合8款消委會評定的5星濕紙巾產品，家長可以參考一下。



是次測試涵蓋市面上20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，用途以清潔身體為主，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部分聲稱適合用於嬰幼兒。除1款樣本屬獨立包裝（每包裝為2張），以及2款樣本屬小包裝（每包裝有10張或20張）外；其餘樣本每包裝有60張至100張不等，每張濕紙巾售價介乎$0.12至$0.8不等，相差逾5倍半。

消委會精選8款五星產品：

屈臣氏-手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 (5包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$32.9 / $0.33

張數 (每包裝)：20

聲稱原產地：中國

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：150 x 200

（圖片來源：消委會）

思詩樂-嬰兒濕潔淨棉 (120包)



大約售價（每包裝/每張）：$79.0 / $0.33

張數 (每包裝)：2

聲稱原產地：（中國）

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：(75 x 70)

（圖片來源：消委會）

特柔-清新香味濕紙巾 (3包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$15.9 / $0.53

張數 (每包裝)：10

聲稱原產地：中國

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：––

（圖片來源：消委會）

阿布泰-99%純水濕紙巾



大約售價（每包裝/每張）：$13.9 / $0.23

張數 (每包裝)：60

聲稱原產地：泰國

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：(180 x 200)

（圖片來源：消委會）

維達-純水嬰兒柔濕巾 (3包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$57.9 / $0.24

張數 (每包裝)：80

聲稱原產地：（中國）

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：200 x 150

（圖片來源：消委會）

強生-手口純水濕紙巾 (3包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$67.0 / $0.22

張數 (每包裝)：100

聲稱原產地：中國

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：(140 x 200)

（圖片來源：消委會）

順順兒-頂級實惠嬰兒濕紙巾 (3包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$109.0 / $0.45

張數 (每包裝)：80

聲稱原產地：韓國

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：(160 x 200)

（圖片來源：消委會）

Lec.Be For Baby & Kids-水99.9%幼兒即棄濕抹巾(手口用) (3包裝)



大約售價（每包裝/每張）：$55.0 / $0.23

張數 (每包裝)：80

聲稱原產地：日本

聲稱濕紙巾大小 (mm) ：180 x 140