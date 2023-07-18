消委會｜揀錯BB濕紙巾隨時誘發皮膚敏感 用OO幫BB清潔牙齒更衛生

嬰幼兒濕紙巾，你懂得使用嗎？BB濕紙巾是很多家長為嬰幼兒清潔身體或個人護理的首選，既方便又容易清潔！不過，今天（18日）消委會推出個人護理濕紙巾測試，共檢測20款濕紙巾，卻發現1款樣本的細菌含量超標近500倍，另外2款樣本驗出可致敏的防腐劑。除了懂得選擇低敏、合規格的濕紙巾，原來正確地使用也很重要。



選用濕紙巾為嬰幼兒清潔是否恰當？除此之外，該如何護理？

濕紙巾的主要成分是「水」，當水接觸到空氣中的徽菌便會容易發霉，因此濕紙巾一般都會添加防腐劑以避免細菌滋生。除了防腐劑，濕紙巾還添加了其他化學成分，例如界面活性劑、酸鹼值調節劑、甘油、香料等。

若嬰幼兒皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應。建議照顧者為嬰幼兒更換尿片時，切記先清潔雙手，然後用紗布或純棉花加溫水，取代濕紙巾進行擦拭及清洗，以減少接觸過多不必要之化學添加物，此做法較為安全。

若無法用水清洗，可改用濕紙巾清潔皮膚的話，照顧者應盡量避免接觸黏膜部位（例如會陰部及肛門口，破皮而外露的傷口等位置）。使用濕紙巾清潔後，用沾有清水的棉花抹淨皮膚，以減少化學物質殘留在皮膚上。

家長以濕紙巾清潔嬰幼兒嘴巴或剛長出的乳齒，是否衞生？

嬰幼兒的皮膚比較敏感，家長只需用冷開水浸濕棉花球，擠出多餘水分後，然後輕抹他們的嘴巴便可。至於口腔清潔，家長應先徹底清潔雙手，然後用紗布、棉花或小紗巾沾上小量冷開水，包裹手指頭後，貼著嬰幼兒的牙齦，輕輕從上到下抹一圈。若嬰幼兒己長出牙齒，切記也要一併抹淨。清潔口腔時，建議使用一次性紗布或棉花；如用小紗巾，則建議紗巾和其他衣物分開清洗。

使用濕紙巾小貼士

1. 即使大部分產品提供可重複使用的貼紙作封口，但其密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，有機會造成衛生間題 ，所以產品開封後應盡快用完，避免存放太久。

2. 每次抽取濕紙巾後應把開口妥善封好，確保貼紙對齊開口且四周緊貼包裝，除了有助減少細菌污染未用的濕紙巾外，亦可減慢水分蒸發的速度，以及防止異物（例如塵埃或昆蟲)進入包裝內。

3. 使用貼紙封口時，應避免觸碰用作黏貼的部分，因為手指上的油脂及微塵會降低其黏力，影響包裝的密封程度。

4. 不要重用已經使用過的濕紙巾。

5. 不要將濕紙巾掉進座廁或排水管內，以免造成淤塞。

5. 盡量以清水進行清潔，保護環境。