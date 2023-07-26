芒果、龍眼夏天消暑水果過量食用易致濕熱 中醫推介茶飲食療紓緩

芒果和龍眼為夏天熱門必吃水果，水果對身體固然有益處，但中醫師表示，如食用過量以上兩種水果，會影響脾胃運作，導致濕熱，出現口瘡、口氣重等「熱氣」情況。炎炎夏日，嘴饞的大小朋友難免會多吃消暑水果，中醫就推介一款茶飲及食療，以助紓緩以上問題，更有其他消暑水果食用建議。

（資料來源：陳潔娜中醫師）



就芒果跟龍眼的攝取量，陳潔娜中醫師建議，成人每天可吃一至兩個芒果；龍眼則是一天約半碗至一碗。小朋友及胃口較差的人士則建議攝取量減半。

龍眼補益心脾、養血安神 適量食用可助改善過度思慮、疲乏問題

如適量食用芒果跟龍眼，其實兩種水果對身體均有益處。芒果味甘、酸，性涼，具有增進食慾、止暈止嘔和潤肺止渴的功效。龍眼味甘，性溫，有補益心脾，養血安神的功效，對於氣血不足或心脾兩虛所引起的頭暈、心悸、疲倦乏力、失眠等問題有幫助。現代上班族和學生用腦較多，容易出現過度思慮、損傷心脾的狀態。在這種情况下適量進食龍眼大有幫助。

過量進食芒果龍眼影響脾胃 產生濕熱導致「熱氣」

芒果和龍眼同屬甘味的水果，過量食用容易引起脾胃壅滯，影響脾胃運作，出現胃口變差、容易飽脹和腹痛等問題，亦有機會造成腹瀉或便秘。同時，由於脾胃運作有欠暢順，飲食停留積聚，產生濕熱，濕熱上攻就有機會引起口瘡、咽痛、口氣重等「熱氣」的情況。

中醫推介茶飲、食療助幫助消化

祛濕消滯茶



材料：雞屎藤10克，山楂5克，麥芽10克，穀芽10克，烏梅5克，羅漢果1/6個

做法：以上材料放入煲內，加入2碗水，慢火煮成半碗，分1-2次飲用

功效：雞屎藤、山楂、麥芽、穀芽均具有消食功效，對於過量進食引起的腸胃不適有幫助，而麥芽、穀芽亦有健胃作用，可幫助消化，烏梅生津、羅漢果潤肺，此茶飲適用於食滯、消化不良兼有口乾、大便乾結的情況，成人用藥量可增加一倍。

馬蹄粥



材料：馬蹄150克，米30克

做法：馬蹄去皮拍爛，與米一同放入煲內，加入適量清水煲成粥，最後以糖或鹽調味即可。

功效：馬蹄有清熱生津、利濕、消積的功效，配合大米健脾胃，可幫助消化祛食滯，此食療適用於食滯後食欲不振，兼有口乾、小便黃的情況，成人亦可食用。

津液不足引致便秘？可選吃梨、西瓜、無花果和火龍果

坊間有説法的指芒果和龍眼有補充津液的作用，甚至能促進腸道蠕動。陳潔娜中醫師解釋，芒果的確有一定補充津液的作用，但若想改善便秘，芒果在此方面的作用較弱。至於龍眼，則需大量進食才有潤腸作用，但同時也會衍生胃口、消化欠佳等問題。

如果想以水果改善津液不足引致的大便問題，陳潔娜中醫師建議可選擇梨、西瓜、無花果和火龍果。若本身胃口不佳、容易飽脹的人，則不建議吃太多，因為這類人士消化能力較弱，多吃水果反而造成脾胃的負擔，有機會加重便秘問題。

芒果或會致敏 西瓜、蘋果、楊桃均有消暑作用

芒果未成熟時果皮含有酚類的過敏物質，當果肉遭受果皮乳汁污染時容易對有皮膚過敏的人造成影響，而表皮在採摘時有機會沾到樹汁，樹汁中亦含有酚類，若不慎接觸，有機會引起皮膚過敏反應。有過敏體質的人在進食芒果時須挑選成熟果實，以及仔細清洗表皮。

夏季除了芒果和龍眼外，也有其他水果可供選擇，同樣能發揮消暑作用。

1. 西瓜

西瓜味甘，性寒，具有清熱解暑，生津止渴，利尿消腫的功效，對暑熱煩渴、咽喉疼痛、小便熱淋澀痛等有一定的療效。

2. 蘋果

蘋果味甘、微酸，性涼，有益胃生津，止渴除煩，止瀉的功效，可緩解暑熱煩渴。

3. 楊桃

楊桃味甘、酸、澀，性涼，有清熱生津，化痰，利水的功效，有預防中暑的作用。唯腎病患者應避免食用。