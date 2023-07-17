夏季水果消暑解渴 營養師建議水果吃法 免攝取過多糖分、熱量

夏季是品嚐各種水果的絕佳時機，這些水果不僅味美，而且營養豐富。不過大多水果糖分高，所以在滿足味蕾時，吃量也要拿捏得宜，享受美食不要過量，才不會因為攝取過多糖分及熱量造成身體的負擔。

本文作者：余朱青營養師



愛文芒果（每100公克 42Kcal）



【主要營養成分】 維生素C、維生素A、膳食纖維等

【作用】增強免疫力、促進消化和維護眼睛健康

【注意】容易過敏、糖尿病和腎臟病攝取適量

夏季是水果的盛產季節，很多受歡迎的水果，都是在6、7月份上市。夏季的代表性水果之一，就是芒果。以愛文芒果來說，每100克約有42大卡，富含維生素C、維生素A和膳食纖維。不但能增強免疫力，亦能促進消化和維護眼睛健康。

火龍果（紅肉）（每100公克 50Kcal）



【主要營養成分】膳食纖維、胡蘿蔔素、花青素、維生素、礦物質等

【作用】提升免疫力、消水腫、幫助順暢

【注意】高鉀高糖，糖尿病和腎臟病攝取適量

這個季節還有火龍果，白肉紅肉營養成分都不錯。以紅肉火龍果來說，每100克約有50大卡。富含膳食纖維、豐富的胡蘿蔔素、花青素以及維生素、礦物質，是提升免疫力、幫助代謝消水腫、維持順暢的好幫手。

鳳梨（每100公克 53Kcal）



【主要營養成分】維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質

【作用】清理腸胃幫助消化

【注意】腸胃不佳者不宜空腹食用

鳳梨每100克鳳梨約有53大卡，富含維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質。鳳梨中的鳳梨酵素，能清理腸胃及幫助消化。不過腸胃不佳的朋友建議就不要空腹吃鳳梨，以免產生胃腸不適。

西瓜（每100公克 33Kcal）



【主要營養成分】茄紅素、β胡蘿蔔素及維生素A等及維生素C

【作用】抗氧化作用、保護眼睛、養顏美容

【注意】含糖含鉀，糖尿病患者與腎臟病患攝取適量

夏天不可少的西瓜，西瓜清涼解渴，多汁可口。每100克西瓜約有33大卡，富含茄紅素、β胡蘿蔔素及維生素A等。可以幫助抗發炎、抗老化等等。因為水份含量高，腎功能差的人要適量。

（PhotoAC）

荔枝（每100公克 68Kcal）



【主要營養成分】維生素C、類黃酮素等

【作用】抗氧化，提高免疫力

【注意】高糖不可過量及不可空腹食用

香甜籽又小的荔枝，以玉荷苞荔枝來說，每100克約有68大卡，含有豐富的維生素C等。荔枝好吃，不過熱量與甜度都很高，一定不要過量食用，尤其不能空腹吃，以免造成低血糖。

現在這個季節還盛產其他水果，像是和桃子、梨、葡萄、李子、百香果等香甜又味美的水果。這些水果對身體有許多好處。它們富含維生素、礦物質等，不過需要注意的是，有些人可能對某些水果過敏，或者對其中的糖分和熱量攝入有限制。這些都要留意。

《本文獲余朱青營養師授權轉載》