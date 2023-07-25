夏日水果生津解渴 中醫指要按體質食用 亂食水果隨時出現四大問題

夏季天氣炎熱，好多朋友以冰凍水果消消暑，例如：西瓜、哈密瓜及蜜瓜，清甜多汁均大受歡迎！吃水果有益健康，但從中醫角度食物均有不同屬性，如果能因應不同天氣情況及體質進食，可以達到養生之效！

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



中醫解構各款水果功效 分析不同體質人士建議食用水果種類

西瓜：性寒，具有清熱解暑、生津止渴的功效，適合暑溼體質的人士；有助於生津，改善消化功能。不過對於一些脾胃虛、體質偏寒的人，就不適宜進食太多！

哈密瓜：屬於滋陰潤燥的水果，含有豐富的水分，可緩解口渴、咽乾等症狀。哈蜜瓜與西瓜性質相似，同屬寒性，雖能消暑，但體質虛寒、脾胃虛弱的人就不要進食太多，以免身體不適。

蜜瓜：具有潤肺生津、除煩止渴、利尿的功效。性質寒涼，過份進食會導致脾胃虛寒，有機會導致腹瀉。

好多朋友在炎夏時，會出現口乾、皮膚乾燥、眼乾、便秘等問題，這也是由於身體津液不足引致出現的症狀，中醫認為適時進食水果，可以改善身體津液情況，例如：

梨：潤燥生津水果，尤其是生梨，含有豐富的水分和膳食纖維，有助於清熱潤肺、緩解咳嗽和喉嚨痛。

蘋果：含有維生素C和膳食纖維，有助於促進消化和補充水分。

桃子：含水量高，對於清熱生津、緩解口渴有一定效果。

橙子：維生素C和水分的水果，有助於提供津液和增強免疫力。

這些水果含有豐富的水分和一些維生素、礦物質，可以提供額外的水分和營養，有助於緩解口渴和滋潤身體。亦含膳食纖維，對促進腸道蠕動和便祕緩解有一定的幫助。

過量進食 大人及小朋友或有機會出現以下四大問題

消化不良：攝入過多的水果可能導致消化系統負擔加重，引起胃部不適、腹脹、噁心等消化不良症狀。

胃酸倒流：某些水果含有較多的果酸，食用過多可能導致胃酸倒流，引起胃酸過多、胃灼熱等問題。

血糖波動：雖然水果是天然的甜食，但攝入過多的糖分可能導致血糖水平波動，尤其對於糖尿病患者風險更高。

體重增加：雖然水果含有豐富的營養，但攝入過多的熱量可能導致體重增加，尤其是如果整體飲食攝入的熱量已經偏高。

即睇小朋友及大人建議水果食用份量

夏季時令水果多不勝數，以上的更是清甜味美的，建議進食份量也是適可而止！對於大人和小朋友來說，每天建議食用約1至2杯（約240至480毫升），小朋友的分量可以適量減少。水果盡量以室溫為佳，進食時間適宜於下午或黃昏前，由於身體在黃昏後，經氣由陽入陰，所以為免身體感受寒冷之氣，而增加體內寒凝之幣，導致身體內的氣機和血氣循環障礙，引致身體不適，甚至生病。