夏日時令水果勿亂食 進食過量或有機會引致肥、影響胃口和發育

夏天時令水果主要是含水量高及鉀質豐富的水果，進食後可以幫助補充水分及排走身體多餘的鹽分，平衡體內水分。水果的膳食纖維也十分豐富，可以促進腸道蠕動，增加體內的好菌，並幫助腸道益菌生長，增強身體免疫力。儘管水果有益，不過切勿過量進食，或有機會引致肥胖和蛀牙問題，甚至影響發育。

本文作者：吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)



西瓜、哈密瓜、芒果及龍眼等夏日時令水果蘊含豐富營養

西瓜裡的「瓜氨酸」和豐富的鉀質有助降血壓，也可平衡體內水分，以助消除水腫。紅肉的西瓜同時含有胡蘿蔔素及茄紅素，都是強大的抗氧化物，有助眼睛及皮膚健康。

哈密瓜含有豐富的維他命A，可以預防皮膚乾燥、滋潤眼睛及預防夜盲症。

芒果含有豐富的酚類化合物如槲皮素、芒果甙等，都具有抗氧化功能，有助對抗自由基，減少對皮膚細胞的破壞。

龍眼有豐富的維他命C和鐵質，有助血液循環和預防缺鐵性貧血。

夏日時令水果勿多食 應注意小朋友每日可食用分量

2 歲至5歲兒童建議每天至少吃一份水果，6 至 11歲兒童則至少吃兩份水果。一份水果相當於約 1/2 碗切粒西瓜、哈密瓜、約 1/3 個芒果、5 粒龍眼。

若小朋友偏瘦、偏肥（或屬不同體質的小朋友），進食水果方面，仍可進食建議的 1 至 2 份水果，來補充日常所需的纖維、維他命Ｃ及其他營養素。

進食過量水果或引致肥胖 嚴重者或影響發育

水果主要熱量來自果糖，進食過多可能會導致攝取過多糖分，引致肥胖和蛀牙問題。同時，進食過多水果也可能影響進食正餐的胃口，令營養價值攝取不均，影響發育。

小朋友多對甚麼水果過敏？哪些消暑水果可代替？ 芒果含有易致敏物質，如對芒果過敏的小朋友要盡量避免攝取。

蓮霧、梨、士多啤梨、西柚、香蕉等都是水分和鉀質高的消暑水果。

《本文資料由吳瀟娜(Lillian) 認可營養師(香港營養師學會)授權轉載》

作者簡介：吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。