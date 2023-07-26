暑假好去處｜D·PARK夏日放電購物嘉年華/兒童運動體驗館/攀爬樂園

親子暑假好去處，當然要盡情讓小朋友放電！小編整理4大活動，家長可以在旁嘆冷氣，而小朋友就可以盡情玩耍遊樂！室內親子好去處包括D·PARK夏日放電購物嘉年華、Yum Me Play 兒童運動體驗館、Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園，以及Happy Theory Playhouse。



D·PARK夏日放電購物嘉年華



1.D·PARK 夏日放電套票限時6折 數量有限火速搶購

D·PARK推出夏日放電套票，但至6折購買套票，不但可以任揀時間時段任玩六大室內兒童運動，而且可送多元智能樂園電動車體驗及溜冰體驗！夏日親子套票極抵玩，6月30日開始預購，數量有限售完即止！

01空間優惠價6折起👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

全新打造、佔地2,700呎的多元智能環保溜冰場正式面世！當中溜冰場的環保冰採用了西班牙研發的零能耗技術，無需水電，將一般溜冰場的高能源消耗降至零，而且其高密度分子結構更能夠將冰鞋刀片對冰面的損耗降至最低，延長冰場周期，達到減廢、玩樂同時實踐環保理念！

為慶祝溜冰場落成，夏日嘉年華期間，D‧PARK特別邀請了兩支本地冰球隊及香港花樣滑冰代表隊成員於7月18日溜冰場開幕盛典為大家獻技，讓觀眾近距離感受緊張激情的冰球及花樣滑冰運動！屬期間限定，萬勿錯過！

D·PARK放電票(適合3至5歲之小童)

活動包括

1)Childlike 童心樂園: 2小時任玩門票 (*敬請預約)

2) 美國冒險樂園: 代幣 100枚

額外加送

1) 多元智能童樂園: 駕駛兒童電動車一節

2) 多元智能環保溜冰場: 溜冰體驗一節 (30分鐘)(*敬請預約)

原價: $605｜01空間優惠價:$398 👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

激「夏」票(適合5歲或以上之小童)

活動包括

1) Childlike 童心樂園: 2小時任玩門票(*敬請預約)

2) Just Climb香港攀石: Fun Wall 攀石體驗一次

3) Candy Park by CINEMA CITY: 2D/ 3D戲票一張

4) 美國冒險樂園: 代幣 100枚

額外加送

1) 多元智能童樂園: 駕駛兒童電動車一節

2) 多元智能環保溜冰場: 溜冰體驗一節 (30分鐘)(*敬請預約)

原價: $755｜01空間優惠價錢: $450👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

【01空間優惠】Yum Me Play 兒童運動體驗館

「運動體驗館」，一個為 3 - 12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗，是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。

啟發自 18 洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。

小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午10時至下午7時半

地點：沙田新城市廣場一期 Play Park LB07 （Yum Me Play）

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門票優惠



星期一至五

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)：HK$182﹝原價：HK$198﹞

額外成人：HK$92﹝原價：HK$100﹞

額外小童：HK$126﹝原價：HK$138﹞

星期六、日及公眾假期

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)：HK$254﹝原價：HK$268﹞

額外成人：HK$114﹝原價：HK$120﹞

額外小童：HK$170﹝原價：HK$178﹞

*體驗館會季節性轉主題，主題內容會根據主辦方資料作更新，JSA主題會至 7 月 31 日

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Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園



位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂！ 1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

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開放時間

星期一-星期四: 11:00-20:00

星期五：12:00-21:00

星期六 / 星期日 / 公眾假期：10:00-21:00

地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖

【01空間優惠價】👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

門票及價錢：星期一至五 (非公眾假期)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底)： HK$496 (原價: HK$516)

一人票： HK$248

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$626

10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底)： HK$596 (原價: HK$616)

一人票： HK$298

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$746

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【01空間優惠】Happy Theory Playhouse（需預約）駐場註冊幼稚園老師 | 心理學元素

Happy Theory Playhouse位於荃灣，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等。整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。

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日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午10時30分至下午8時（遊樂場設有特定開放時段，需3天前與遊樂場預約。）

地址：荃灣海之戀商場3樓3014至3015號舖

01空間優惠價：

星期一至五（非公眾假期）



一位小童及一位成人（1小時30分鐘）：HK$200（原價: HK$260）

星期六、日或公眾假期



一位小童及一位成人（2小時）：HK$260（原價: HK$320）

*小童：6 個月至 8 歲；成人 18 歲或以上

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