大阪親子遊｜神戶動物王國親親水豚君、羊駝 小朋友可體驗騎小馬

親子遊日本，大阪絕對是熱門之選。如家長正考慮當地適合親子的有趣景點，不妨參觀神戶動物王國。有港媽分享帶同孩子到神戶動物王國，該室内動物園的設置令小朋友有很多機會近距離接觸小動物，小朋友必定樂而忘返。

（資料來源：安妮媽媽親子日記）



Facebook專頁安妮媽媽親子日記版主分享與兒子遊覽大阪時到訪神戶動物王國，她稱之爲親子必去景點。

神戶動物王國是當地的大型動物園，大部分小動物都能夠於園内自由走動，小朋友可溫柔觸摸小動物。版主到訪當天，兒子就有機會親親水豚君、羊駝、兔子、天竺鼠、狗狗、貓咪和陸龜等動物。「陸龜仲會跟住我哋行，好可愛！」雀鳥天堂則可認識各類雀鳥，亦有機會見識可愛的慢活樹懶。

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室外部分設有池塘區，遊客可用水鳥飼料餵飼不同種類的水鳥。「仲見到超可愛鎮園之寶既鯨頭鸛，超級呆萌。」室外另有農場，可近距離認識袋鼠、羊駝、小馬、山羊、綿羊和駱駝，小朋友更可一嘗騎小馬。

《本文内容獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

神戶動物王國

地址：7-1-9 Minatojima Minamimachi , Chuo-ku, Kobe city, Hyogo Japan 〒650-0047

到訪大阪神戶的動物迷必訪！神戶動物王國可以與逾150種動物近距離互動，例如有機會撫摸並餵食超療癒的水豚及袋鼠，還有精彩的鳥類和工作犬表演等你來觀賞！遊客可盡情探索室內園區及戶外廣場，並一遊花草、鳥、動物與人的共生樂園。

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